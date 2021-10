Sorteggio fase finale Women's EURO 2022

L'Inghilterra, padrona di casa di UEFA Women's EURO 2022, aprirà il torneo contro l'Austria all'Old Trafford e incontrerà anche Norvegia e Irlanda del Nord nel Gruppo A.

Nel sorteggio - effettuato al Victoria Warehouse di Greater Manchester al quale hanno partecipato come ospiti Camille Abily, Karen Carney, Rúben Dias, Juan Mata, Anja Mittag, Katrine Pedersen, Lotta Schelin e Kelly Smith - le campionesse in carica dell'Olanda sono state inserite nel Gruppo C con Svezia, Russia e Svizzera.

La Germania, il cui regno lungo 22 anni come campione della competizione è stato interrotto nel 2017, inizierà la corsa al titolo contro la squadra che l'ha battuto nei quarti di finale dell'ultima edizione: la Danimarca. Nel Gruppo B delle tedesche ci sono anche Spagna e Finlandia.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda. Il programma della fase finale che si svolgerà dal 6 al 31 luglio 2022 sarà confermato a breve.

Gruppo A: Inghilterra (nazione ospitante), Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Inghilterra e Austria apriranno il torneo all'Old Trafford il 6 luglio.

L'Inghilterra ha eliminato la Norvegia negli ultimi due Mondiali femminili FIFA: nei quarti di finale del 2019 e negli ottavi del 2015.

La Norvegia ha vinto due volte il torneo e ha battuto l'Irlanda del Nord nelle qualificazioni.

L'Austria ha raggiunto la semifinale all'esordio nel 2017.

L'Irlanda del Nord è alla sua prima fase finale femminile, e cinque giorni fa ha perso 4-0 a Wembley contro l'Inghilterra nelle qualificazioni al Mondiale; anche l'Austria è in questo girone.

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

La Danimarca ha interrotto il regno della Germania lungo 22 anni da campione della competizione vincendo contro le tedesche ai quarti di finale del 2017.

La Germania ha battuto 1-0 la Spagna nella fase a gironi del Mondiale del 2019.

Nell'ultima fase finale in Inghilterra, nel 2005, la Finlandia ha eliminato la Danimarca nella fase a gironi ma ha perso con la Germania in semifinale all'esordio in una fase finale.

Gruppo C: Olanda (detentori), Svezia, Russia, Svizzera

L'Olanda ha vinto l'ultima edizione del 2017; la Svezia invece ha vinto la prima edizione del 1984.

L'Olanda ha battuto la Svezia nei quarti di finale del 2017.

Le campionesse in carica hanno battuto la Russia due volte nelle qualificazioni.

L'Olanda ha battuto la Svizzera negli spareggi di qualificazione al Mondiale 2019.

La Svezia ha battuto la Russia nelle fasi a gironi del 1997, 2001, 2009 e 2017.

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda