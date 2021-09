Volontari UEFA Women's EURO 2022: aperte le candidature

Sono aperte le candidature per diventare uno dei migliaia di volontari che prenderanno parte a UEFA Women’s EURO 2022 in Inghilterra.

I volontari saranno il volto del torneo, aiuteranno nella gestione dell'evento e contribuiranno alla promozione del calcio femminile. Grazie al loro prezioso contributo, i volontari daranno una mano nel creare l'atmosfera dentro e fuori dagli stadi, accoglieranno e assisteranno i tifosi e saranno determinanti per la riuscita di questo torneo da record.

Come candidarsi Per candidarsi come volontario, per informazioni sui biglietti, e sulle ultime notizie, visita il sito: www.TheFA.com/WEURO2022. Le candidature si chiudono il 1° novembre e i colloqui si terranno tra novembre e marzo 2022. Tutti i candidati devono avere più di 18 anni ed essere in grado di raggiungere le sedi selezionate con i propri mezzi.

Oltre 2.000 volontari in tutta la nazione avranno ruoli specifici in ogni città ospitante e negli stadi. I volontari daranno una mano nel creare l'atmosfera dentro e fuori dagli stadi, accoglieranno e assisteranno i tifosi.

Tra vari ruoli c'è quello di addetto ai servizi per gli spettatori (volontari in prima linea nel giorno dell'evento per far sì che gli spettatori abbiano la migliore esperienza possibile il giorno della partita) e di addetto all'assistenza nello stadio con ruoli di supervisione alle squadre di trasporto e logistica.

La campagna 'Show Your Heart'

C'è anche l'opportunità di essere un volontario della città ospitante, ovvero una figura che agirà come ambasciatore per ogni città creando un'atmosfera accogliente in centro, nelle fan zone e negli snodi dei mezzi di trasporto.

Susan Couper, senior recruitment and volunteer manager della federcalcio inglese ha detto: "Fare il volontario ti dà la possibilità di vedere l'evento da una prospettiva completamente diversa, migliorando al contempo l'esperienza durante il torneo a tutti i tifosi. È anche l'occasione perfetta per costruire nuove amicizie e, perché no, dare un assaggio di una possibile carriera futura. Da Londra 2012 [Olimpiadi] abbiamo visto numeri enormi per i volontari agli eventi sportivi e questo non farà eccezione. I volontari ci aiuteranno nella gestione di un evento da record che farà da traino per un cambiamento positivo nel calcio femminile partendo proprio da casa nostra".