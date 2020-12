Chi è qualificato a Women's EURO? Chi può unirsi?

Le qualificazioni a UEFA Women's EURO sono in corso con 47 squadre (un record) in corsa per 15 posti nella fase finale che si giocherà in Inghilterra (già qualificata come nazione ospitante) dal 6 al 31 luglio 2022

Come funzionano le qualificazioni

Le vincenti dei gironi e le tre seconde con i risultati migliori contro la prima, terza, quarta e quinta del proprio girone raggiungeranno le padrone di casa dell' Inghilterra nella fase finale .

e le raggiungeranno le padrone di casa dell' nella . Le altre sei seconde accederanno agli spareggi di aprile per i tre rimanenti posti nella fase finale a 16 squadre.

La situazione dei gironi

Qualificate : Belgio, Danimarca, Inghilterra (nazione ospitante), Germania, Islanda*, Olanda (detentrice), Norvegia, Svezia

: Confermate agli spareggi: Irlanda del Nord, Russia, Ucraina

Possono ancora qualificarsi come prime: Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna

Seconde nei gironi (possono ancora qualificarsi direttamente): Austria, Italia, Svizzera

Possono ancora andare agli spareggi: Repubblica Ceca

*Tra le tre migliori seconde

Gruppo A

Olanda (30 punti, qualificata), Russia (24, spareggi), Slovenia (15), Kosovo (10), Turchia (5), Estonia (1)

Febbraio: Estonia - Slovenia

Le campionesse in carica dell' Olanda hanno vinto il girone con 10 vittorie su 10.

hanno vinto il girone con 10 vittorie su 10. La Russia andrà agli spareggi.

L'Olanda nelle qualificazioni

Gruppo B

Danimarca (28, qualificata), Italia (22), Bosnia-Erzegovina (18), Malta (10), Israele (7), Georgia (0)

24 Febbraio: Italia - Israele

La Danimarca ha vinto 3-1 in Italia, che non perdeva in casa da cinque anni, garantendosi la qualificazione e arrivando prima nel girone con lo 0-0 di martedì al ritorno.

ha vinto 3-1 in Italia, che non perdeva in casa da cinque anni, garantendosi la qualificazione e arrivando prima nel girone con lo 0-0 di martedì al ritorno. L'Italia arriverà seconda. Deve battere Israele con un punteggio diverso dall'1-0 per poter arrivare tra le migliori seconde ed evitare gli spareggi.

Gruppo C



Norvegia (18, qualificata), Irlanda del Nord (14, spareggi), Galles (14), Bielorussia (6), Isole Faroe (0)

Febbraio: Norvegia - Bielorussia

Annullata: Norvegia - Isole Faroe



La Norvegia si è qualificata a punteggio pieno.

si è qualificata a punteggio pieno. L'Irlanda del Nord ha battuto la Bielorussia e le Isole Faroe nelle ultime due partite, soffiando al Galles il posto gli spareggi grazie al maggior numero di gol fuori casa negli scontri diretti.

La Spagna ha battuto la Moldavia venerdì Getty Images

Gruppo D



Spagna (16), Repubblica Ceca (16), Polonia (14), Moldavia (3), Azerbaigian (0)

18 febbraio: Azerbaigian - Spagna

23 febbraio: Spagna - Polonia, , Azerbaigian - Moldavia

La Spagna ha battuto la Moldavia 10-0 venerdì e si è assicurata un piazzamento fra le prime due. Si qualificherà se evita la sconfitta contro la Polonia o batte l'Azerbaigian.

ha battuto la Moldavia 10-0 venerdì e si è assicurata un piazzamento fra le prime due. Si qualificherà se evita la sconfitta contro la Polonia o batte l'Azerbaigian. La Repubblica Ceca , che ha concluso martedì con una vittoria contro la Moldavia, andrà agli spareggi se la Polonia non batte la Spagna (la Repubblica Ceca è in vantaggio negli scontri diretti contro la Polonia ma in svantaggio contro la Spagna).

, che ha concluso martedì con una vittoria contro la Moldavia, andrà agli spareggi se la Polonia non batte la Spagna (la Repubblica Ceca è in vantaggio negli scontri diretti contro la Polonia ma in svantaggio contro la Spagna). La Polonia deve battere la Spagna. Se la Spagna batterà l'Azerbaigian, una vittoria della Polonia significherebbe spareggi invece di fase finale.

Gruppo E



Finlandia (1), Portogallo (16), Scozia (9), Albania (6), Cipro (0)

19 febbraio: Finlandia - Portogallo, Cipro - Scozia

23 febbraio: Cipro - Finlandia, Scozia - Portogallo

Portogallo e Finlandia saranno le prime due dopo che entrambe hanno vinto 1-0 contro la Scozia ponendo fine alle sue speranze. Chi vince lo scontro diretto a febbraio arriverà primo, mentre un pareggio rimanderebbe il discorso all'ultima giornata. Entrambe rimangono in corsa per piazzarsi tra le migliori seconde.

La svedese Magdalena Eriksson esulta per il gol all'Ungheria TT News Agency/AFP via Getty Images

Gruppo F

Svezia (22, qualificata), Islanda (19, qualificata), Slovacchia (10), Ungheria (7), Lettonia (0)

La Svezia si è qualificata come vincitrice del girone dopo un pareggio esterno e una vittoria casalinga contro l'Islanda.

si è qualificata come vincitrice del girone dopo un pareggio esterno e una vittoria casalinga contro l'Islanda. L'Islanda ha suggellato il secondo posto con un 3-1 che ha messo fine alle speranze della Slovacchia, poi ha vinto in Ungheria, confermando la qualificazione tra le tre migliori seconde.

Gruppo G



Francia (22, qualificata), Austria (19), Serbia (12), Macedonia del Nord (6), Kazakistan (0)

La Francia ha battuto l'Austria 3-0 venerdì si è qualificata come vincitrice del girone.

ha battuto l'Austria 3-0 venerdì si è qualificata come vincitrice del girone. L'Austria è arrivata seconda ma deve aspettare per vedere se arriverà tra le migliori seconde (la partita contro la Francia a ottobre è terminata 0-0: era la prima volta che la Francia perdeva punti in una gara di qualificazione europea o mondiale dal 16 giugno 2007, con una striscia di 46 vittorie).

Marie-Antoinette Katoto e Grace Geyoro esultano dopo il gol contro l'Austria

Gruppo H



Belgio (21, qualificato), Svizzera (19), Romania (9), Croazia (7), Lituania (0)

Croazia - Romania

Il Belgio ha centrato il primo posto nel girone con la vittoria per 4-0 sulla Svizzera.

ha centrato il primo posto nel girone con la vittoria per 4-0 sulla Svizzera. La Svizzera deve aspettare per sapere se sarà fra le tre migliori seconde.

Gruppo I

Germania (24, qualificata), Ucraina (15, spareggi), Repubblica d'Irlanda (13), Grecia (7), Montenegro (0)

Martedì: Repubblica d'Irlanda - Germania 1-3, Ucraina - Montenegro 2-1

La Germania si è qualificata come vincitrice del girone a punteggio pieno.

si è qualificata come vincitrice del girone a punteggio pieno. L'Ucraina ha scavalcato l'Irlanda all'ultima giornata e ha conquistato un posto agli spareggi.

Women’s EURO 2017: guarda ora tutti i 68 gol!

Calendario

Rimanenti partite di qualificazione: 18-24 febbraio 2021

Sorteggio spareggi: 5 marzo 2021

Spareggi: aprile 2021

Sorteggio fase finale: da confermare, Inghilterra

Fase finale: 6–31 luglio 2022, Inghilterra

Riepilogo

L'Olanda è la squadra campione in carica e ha raggiunto la sua prima finale di Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2019.

L'Olanda ha il diritto di indossare il badge di campione ©Getty Images

Svezia e Inghilterra (come Gran Bretagna), semifinaliste al Mondiale, raggiungeranno l'Olanda alle Olimpiadi del 2021 in Giappone.

Francia, Germania, Italia e Norvegia hanno raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo, la Spagna è uscita agli ottavi mentre la Scozia (all'esordio) è uscita alla fase a gironi.

La Danimarca è arrivata seconda a EURO 2017 mentre Austria e Inghilterra sono arrivate in semifinale.

La Germania ha vinto ogni edizione EURO dal 1995 fino al 2017 - sei consecutive - quando è uscita contro la Danimarca ai quarti.

La Germania ha vinto otto titoli, la Norvegia due mentre Svezia e Olanda uno a testa.

Cipro è all'esordio in competizioni maggiori mentre Kosovo e al suo primo Women's EURO.

Francia e Austria erano nello stesso girone a UEFA Women's EURO 2017 quando poi sono passate entrambe.

La Ct della Finlandia, Anna Signeul, era l'allenatrice della Scozia che ha condotto alla sua prima fase finale nel 2017.

La Norvegia è arrivata davanti al Galles nelle qualificazioni alla fase finale del 2017.