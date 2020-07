Germania-Danimarca: quarto di finale rinviato a domenica

Il quarto di finale del UEFA Women's EURO 2017 tra Germania e Danimarca a Rotterdam è stato rinviato alle 12:00 di domenica per la forte pioggia.

Per via delle condizioni impraticabili del campo, l'arbitro assieme ai delegati UEFA ha decisio di rinviare la gara dello Sparta Stadium di Rotterdam.

I biglietti per la gara di sabato rimangono validi anche la domenica. La biglietteria dello stadio sarà aperta dalle 9.30, per chiunque sia interessato ad acquistare un nuovo biglietto. Se invece eravate in possesso di un biglietto per sabato, ma questo è andato perduto, può essere recuperato con la prenotazione e il passaporto.