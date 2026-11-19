Arsenal e Bayern München sono le ultime due squadre ad aver conquistato la qualificazione alla fase successiva di UEFA Women's Champions League.

Barcelona e OL Lyonnes sono state le prime due a qualificarsi matematicamente ai quarti di finale dopo la quinta giornata, mentre Chelsea, Juventus, Manchester City, Real Madrid, Arsenal e Bayern hanno già la certezza di accedere almeno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Quattro squadre si qualificheranno direttamente ai quarti di finale e otto agli spareggi.

La fase campionato si concluderà mercoledì 16 dicembre, quando tutte e nove le partite avranno inizio alle 21:00 CET.

Women's Champions League 2026/27 Matematicamente ai quarti di finale: Barcelona, OL Lyonnes Ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Arsenal, Bayern München, Chelsea, Juventus, Manchester City, OL Lyonnes, Real Madrid Matematicamente eliminate: Austria Wien

La classifica

Questa è la seconda stagione di Women's Champions League con l'attuale format che prevede una fase campionato a girone unico.

Le prime quattro classificate della fase campionato si qualificheranno ai quarti di finale, mentre le squadre che si classificheranno dal quinto al dodicesimo posto disputeranno gli spareggi con andata e ritorno per gli ultimi quattro posti ai quarti di finale. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto saranno eliminate.

Il tabellone allo stato attuale

Le date della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League Sorteggio della fase a eliminazione diretta: 18 dicembre

Spareggi fase a eliminazione diretta: 3/4 e 10/11 febbraio



Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile

Semifinali: 1/2 e 8/9 maggio

Finale (Stadion Narodowy, Varsavia): 29 maggio (18:00 CET)

Finale 2027: Varsavia

La classifica è provvisoria fino a quando tutte le partite della fase campionato non saranno state disputate e convalidate ufficialmente dalla UEFA. Le conferme relative alla qualificazione e all’eliminazione si basano sulla classifica provvisoria e hanno quindi solo valore indicativo fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida della classifica definitiva da parte della UEFA.