OL Lyonnes e Barcelona sono le prime a essersi qualificate alla fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League.

Quattro squadre si qualificheranno direttamente ai quarti di finale e otto agli spareggi della fase a eliminazione diretta.

La fase campionato si concluderà mercoledì 16 dicembre, quando tutte e nove le partite avranno inizio alle 21:00 CET.

Women's Champions League 2026/27 Qualificazione confermata ai quarti di finale o agli spareggi della fase a eliminazione diretta: OL Lyonnes, Barcelona Eliminazione confermata: nessuna

La classifica

Questa è la seconda stagione di Women's Champions League con l'attuale format che prevede una fase campionato a girone unico.

Le prime quattro classificate della fase campionato si qualificheranno ai quarti di finale, mentre le squadre che si classificheranno dal quinto al dodicesimo posto disputeranno gli spareggi con andata e ritorno per gli ultimi quattro posti ai quarti di finale. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto saranno eliminate.

Il tabellone allo stato attuale

Le date della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League Sorteggio della fase a eliminazione diretta: 18 dicembre

Spareggi fase a eliminazione diretta: 3/4 e 10/11 febbraio



Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile

Semifinali: 1/2 e 8/9 maggio

Finale (Stadion Narodowy, Varsavia): 29 maggio (18:00 CET)

Finale 2027: Varsavia

La classifica è provvisoria fino a quando tutte le partite della fase campionato non saranno state disputate e convalidate ufficialmente dalla UEFA. Le conferme relative alla qualificazione e all’eliminazione si basano sulla classifica provvisoria e hanno quindi solo valore indicativo fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida della classifica definitiva da parte della UEFA.