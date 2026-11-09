Fantasy Football Women's Champions League: consigli per la quarta giornata

Il Fantasy Football di UEFA Women's Champions League, presentato da Amazon, prosegue con la quarta giornata. UEFA.com ti offre consigli sulle migliori giocatrici da inserire in squadra, le scadenze e l’uso dei jolly.

Anche se le nove partite della quarta giornata si disputano in tre giorni, sono previste solo due scadenze, alle 18:45 CET di martedì 10 e mercoledì 11 novembre. Gli allenatori e le allenatrici dovranno inserire in squadra le sostitute del giovedì entro la scadenza di mercoledì.

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La quarta giornata in breve

• Al Camp Nou si affrontano Barcelona e Arsenal, rispettivamente vincitrici delle edizioni 2026 e 2025, con una possibile sfida tra cinque delle prime 11 giocatrici del Fantasy Football.

• Il Chelsea, ancora a secco di gol, ha quattro dei sei migliori difensori del Fantasy Football e fa visita all’Häcken, che ha segnato una sola rete in tre partite.

• L'OL Lyonnes, che ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni segnando 14 gol, va sul campo della Juventus.

I consigli più importanti Miglior giocatrice Fantasy: Caroline Graham Hansen (Barcelona, centrocampista, 9,7 milioni di euro) con 46 punti

Giocatrice più scelta: Ewa Pajor (Barcelona, attaccante, 10,7 milioni di euro) con 31 punti

Capocannoniere: Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes, attaccante, 6,3 milioni di euro) con cinque gol

Potenziale affare: Wieke Kaptein (Chelsea, centrocampista, 6,2 milioni di euro) con 30 punti

Miglior difensore: Kadeisha Buchanan (Chelsea, difensore, 4,7 milioni di euro) con 29 punti

Miglior portiere: Maria-Luisa Grohs (OL Lyonnes, portiere, 4,0 milioni di euro) con 18 punti

Chi sono le migliori giocatrici del Fantasy Football in vista della quarta giornata?

La centrocampista Caroline Graham Hansen (€9,7 milioni, 46 punti) ha trasformato un rigore contro l'HB Køge Women alla terza giornata, ampliando il suo vantaggio nella classifica Fantasy e arrivando a quattro gol e tre assist dopo le prime tre vittorie del Barcellona.

La sua compagna Clàudia Pina (€9,1 milioni, 40 punti) ha più che raddoppiato il suo punteggio Fantasy della giornata precedente totalizzando 21 punti grazie a due gol, un assist e un rigore, in una prestazione che le è valsa il premio di Player of the Match.

Guarda la tripletta di Alessia Russo contro il Benfica

Alessia Russo (€10,5 milioni, 25 punti) ha firmato una tripletta alla terza giornata contro il Benfica, diventando la miglior marcatrice inglese di sempre nella competizione, mentre Vicki Becho (€5,9 milioni, 18 punti) ha segnato tre gol nella vittoria per 6-0 dell'OL Lyonnes sull'Inter.

Le solide prestazioni difensive del Chelsea fanno sì che quattro difensori Blues siano tra le prime sei del Fantasy Football. In testa, però, c’è Kadeisha Buchanan (€4,7 milioni, 29 punti) dell'OL, ancora imbattuta e con tre partite senza subire gol. La sua compagna Maria-Luisa Grohs (€4,0 milioni, 18 punti) è il portiere in vetta al Fantasy Football.

Il portiere dell'OL Lyonnes, Maria-Luisa Grohs, con la compagna Wendie Renard Getty Images

Dove guardare la Women's Champions League

Quali giocatrici sono in forma?

Khadija Shaw (€9,5 milioni, 17 punti) ha realizzato una tripletta nella vittoria per 5-0 del Manchester City contro il West Ham United nel fine settimana, portandosi in vetta alla classifica marcatrici della Women's Super League con 12 gol. Russo è quinta a pari merito dopo altri due gol contro il Liverpool.

Marie-Antoinette Katoto (€6,3 milioni, 30 punti), attuale capocannoniere della Women's Champions League, ha segnato due gol nel 7-1 tra OL Lyonnes e Lens sabato, mentre il difensore Esmee Brugts (€5,5 milioni, 21 punti) è stata una delle cinque giocatrici del Barcellona a segno contro il Madrid CFF il giorno successivo.

Linda Dallmann (€6,6 milioni, 17 punti) ha segnato il gol che ha contribuito alla vittoria per 3-1 del Bayern contro il Werder Bremen, dopo l'assist servito contro il Real Madrid alla terza giornata.

Il Chelsea continua ad avere la difesa più solida d’Europa e d’Inghilterra, con soli cinque gol subiti in nove partite di Women's Super League e nessuno nella fase campionato. Il difensore Ellie Carpenter (€5,0 milioni, 22 punti) è stata tra le migliori giocatrici delle Blues di questa stagione e ha segnato contro la Roma alla terza giornata.

Khadija Shaw ha segnato il suo secondo gol nella fase campionato, contribuendo al pareggio per 1-1 contro il Paris Saint-Germain nella terza giornata. Manchester City FC via Getty Images

Anteprima terza giornata

Jolly Limitless e Wildcard

Con la fase campionato che entra nella fase calda e i trasferimenti illimitati all'inizio della fase a eliminazione diretta, i jolly Limitless e Wildcard ti offrono la possibilità di rinfrescare la rosa. Ciascuno può essere utilizzato una sola volta in stagione.

Il Limitless ti permette di scegliere la tua squadra ideale, senza limiti di budget, ma solo per una giornata. La squadra tornerà alla rosa precedente al termine della giornata.

La Wildcard consente trasferimenti illimitati in vista della prossima giornata, ma con alcune limitazioni di budget. Tutte le giocatrici acquistate rimarranno definitivamente in rosa.

Regole e scadenze

I partecipanti al Fantasy possono utilizzare due trasferimenti gratuiti tra la terza e la quarta giornata.

Con le partite distribuite in tre giorni, le scadenze saranno fissate alle 18:45 CET di martedì e mercoledì: pertanto, gli allenatori e le allenatrici dovranno inserire in squadra le sostitute previste per giovedì entro la scadenza di mercoledì.

Regolamento completo Fantasy Football