Anteprima quarta giornata di Women's Champions League: Paris Saint-Germain - Bayern, Juventus - OL Lyonnes, Austria Wien - Benfica, Barcelona - Arsenal

La trasferta dell’Arsenal contro il Barcelona al Camp Nou, in una sorta di ripetizione della finale del 2025, è uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata della UEFA Women’s Champions League 2026/27.

Vi presentiamo un’anteprima delle partite e analizziamo gli spunti più interessanti e le giocatrici da tenere d’occhio, puntando i riflettori su due centrocampiste in grande forma: Eva Schatzer della Juventus e Paola Hernández del Servette.

Con la fase campionato ormai giunta a metà, la corsa ai posti nella fase a eliminazione diretta si sta facendo sempre più accesa, con soli tre punti a separare la quinta dalla tredicesima posizione in classifica.

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La quarta giornata in breve

• Rematch della finale del 2025: l’Arsenal punta a interrompere al Camp Nou il cammino perfetto del Barcelona

• Il Chelsea, ancora imbattuto, e l’OL Lyonnes affrontano in trasferta l'Häcken e la Juventus.

• Il Paris Saint-Germain ospita il Bayern, con entrambe le squadre a quota cinque punti.

• Real Madrid e Manchester City, entrambi con tre pareggi all’attivo, giocano rispettivamente contro il Paris FC (in casa) e l'Inter (in trasferta).

• La Roma cerca la prima vittoria contro il Servette, protagonista della terza giornata.

• L’OH Leuven affronta l’HB Køge Women, mentre il Benfica ospita l’Austria Wien nel tentativo di rimanere nelle prime 12 posizioni.

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La partita di cartello di martedì: Paris Saint-Germain - Bayern München

Il Paris SG è sesto e il Bayern settimo in classifica, entrambi con una vittoria e due pareggi, quindi nessuna delle due squadre vorrà perdere terreno rispetto alle prime quattro.

Il Paris SG ha pareggiato in casa del Man City alla terza giornata ed è ancora imbattuto.

Il Bayern alla terza giornata ha pareggiato 2-2 col Real Madrid dopo essere stato sotto di due gol.

Highlights 2025/26: Paris SG - Bayern München 1-3 ﻿

La partita di cartello di mercoledì: Benfica - Austria Wien

Tutte le squadre sono ancora in lizza per conquistare un posto tra le prime 12, con soli due punti a separare il nono dal 18° posto, il che significa che il rischio di eliminazione rimane molto alto. Il Benfica, con tre punti e tra le prime 12 grazie alla differenza reti, e l’Austria Wien, con un pareggio e due sconfitte, considerano entrambi la partita di mercoledì fondamentale nella loro corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta.

Il Benfica ha vinto 2-1 in casa della Juventus alla prima giornata, quindi, nonostante le sconfitte contro il Bayern e l’Arsenal, la squadra rimane in una posizione favorevole per migliorare il 16° posto ottenuto nella scorsa stagione. L'Austria Wien, all'esordio nella competizione, ha ben figurato col Chelsea nonostante la sconfitta per 1-0 e poi ha pareggiato con l'Inter, ma adesso deve riscattarsi dalla sconfitta interna per 4-1 contro la Juve nelle prossime partite contro Bayern e Man City.

L'Austria Wien ha pareggiato con l'Inter alla seconda giornata UEFA via Getty Images

La partita di cartello di giovedì: Barcelona - Arsenal

Nel big match di giovedì si affronteranno le campionesse in carica e l'unica squadra che è stata in grado di batterle in una delle ultime quattro finali: quella del 2025 vinta dall'Arsenal per 1-0 a Lisbona. Il Barcelona torna al Camp Nou, dove ha vinto sette e pareggiato una delle ultime otto partite di Women's Champions League, segnando 35 gol.

Finale Women's Champions League 2024/25: Arsenal - Barcelona 1-0﻿

Le campionesse in carica hanno offerto prestazioni spettacolari nella fase campionato, dove hanno segnato 19 gol nelle tre partite vinte. Ewa Pajor potrebbe stabilire un nuovo record segnando per la nona partita consecutiva in questa competizione. Ma l’Arsenal, nonostante diversi infortuni, è a soli due punti di distanza.

Calendario e risultati fase campionato

Riflettori su Eva Schatzer della Juventus

Pilastro del centrocampo della Juventus, la 21enne nazionale italiana Eva Schatzer, protagonista sui calci piazzati nel 4-1 della Juve in casa dell'Austria Wien alla terza giornata, ha vinto il premio di Player of the Match in quella sfida.

Gli elogi del Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA si sono concentrati sul modo in cui ha “letto bene la partita ed è stata sempre consapevole di ciò che la circondava, dimostrando grande abilità tecnica nel controllo di palla e nei passaggi veloci”; qualità che saranno fondamentali mercoledì contro un OL Lyonnes in gran forma.

La Juventus ha pareggiato tre volte consecutive contro le vice campionesse, tra cui spicca un 3-3 alla quarta giornata della scorsa edizione, e Schatzer, che nel 2025 ha vinto il premio “Golden Girl” in Italia, ha dimostrato la sua abilità contro avversarie di alto livello nella scorsa stagione con il suo splendido calcio di punizione in casa del Bayern.

La prossima partita di Schatzer: Juventus - OL Lyonnes (mercoledì)

La centrocampista della Juventus, Eva Schatzer, proverà a incantare contro l'OL Lyonnes UEFA via Getty Images

Osservata speciale: Paola Hernández, Servette

Nel 2018, Paola Hernández ha vinto con la Spagna sia il Mondiale che l'Europeo a livello Under 17 insieme a calciatrici del calibro di Cata Coll, Salma Paraluello, Eva Navarro e Clàudia Pina. Ha poi continuato la sua carriera diventando una colonna portante del Granadilla nella sua isola natale, Tenerife, prima di trasferirsi quest’estate al Servette.

Sarà Hernández la chiave che permetterà alle campionesse svizzere di proseguire la loro ascesa europea quando andranno a far visita a una Roma ancora a secco di vittorie?

La prossima partita di Hernández: Roma - Servette (martedì)