Fantasy Football Women's Champions League: consigli per la terza giornata

Con l'avvicinarsi della terza giornata del Fantasy Football di UEFA Women's Champions League, presentato da Amazon, UEFA mette in evidenza le giocatrici da tenere d'occhio, ti offre suggerimenti su come giocare i jolly e ti ricorda tutte le scadenze.

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La terza giornata in breve

• Giovedì si affrontano Barcelona e HB Køge Women, che la scorsa giornata hanno segnato rispettivamente sei e cinque gol.

• Il Paris Saint-Germain, l'altra squadra ad aver segnato cinque gol, sarà impegnato sul campo del Manchester City, alla ricerca della prima vittoria.

• Due squadre hanno ancora la porta inviolata: il Chelsea, che ospita la Roma, e l'OL Lyonnes, che affronta l'Inter.

I consigli principali Miglior giocatrice Fantasy: Caroline Graham Hansen (Barcelona, CEN, 9,6 milioni di euro) 38 punti

Scelta più popolare: Ewa Pajor (Barcelona, ATT, 10,6 milioni di euro) 22 punti

Migliori marcatrici: Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes, ATT, 6,1 milioni di euro), Graham Hansen, Pajor con tre gol

Potenziale affare: Naomie Feller (Paris, ATT, 6,5 milioni di euro) 22 punti

Miglior difensore: Marit Bratberg Lund (Benfica, 4,1 milioni di euro) 21 punti

Miglior portiere: Ena Mahmutovic (Bayern, 5,5 milioni di euro), Maria-Luisa Grohs (OL Lyonnes, 4,0 milioni di euro) 12 punti

Chi sono le migliori giocatrici del Fantasy Football in vista della terza giornata?

La centrocampista Caroline Graham Hansen (€9,6 milioni, 38 punti) ha realizzato tre gol e tre assist nelle prime due vittorie del Barcelona. È stata anche nominata Player of the Match in entrambe le gare, incrementando ulteriormente il suo punteggio Fantasy.

Due gol e due assist hanno permesso a Naomie Feller (€6,5 milioni, 22 punti) del PSG di raggiungere Ewa Pajor (€10,6 milioni, 22 punti) del Barcelona.

Marit Bratberg Lund del Benfica (€4,1 milioni, 21 punti) rimane la difensore con il punteggio più alto nel Fantasy Football davanti a Ivana Andres Sanz dell'Inter (€4,1 milioni, 20 punti).

Caroline Graham Hansen ha 38 punti dopo le prime due giornate Getty Images

Dove guardare la Women's Champions League

Quali giocatrici sono in forma?

Domenica, Khadija Shaw (€9,5 milioni, 9 punti) del Manchester City ha segnato il suo ottavo gol stagionale in Women's Super League, consolidando il suo primato nella classifica marcatrici del campionato.

La difensore Esmee Brugts (€5,5 milioni, 8 punti) è andata a segno nella vittoria per 3-0 del Barcellona contro il Granada, dopo aver totalizzato ben 71 punti Fantasy la scorsa stagione.

Le attaccanti dell'OL Lyonnes Melchie Dumornay (€6,6 milioni, 15 punti) e Ada Hegerberg (€9,0 milioni, 6 punti) hanno segnato una doppietta contro il Marsiglia sabato, occupando rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica marcatrici del campionato francese.

Ada Hegerberg, capocannoniere di tutti i tempi della Women's Champions League, ha segnato una doppietta per contro il Marsiglia nel fine settimana Getty Images

Anteprima terza giornata

Jolly Limitless e Wildcard

Se la tua squadra necessita di una rinfrescata, potrebbe essere il momento giusto per utilizzare i jolly Limitless e Wildcard, che possono essere giocati una sola volta.

Il Limitless ti permette di scegliere la tua squadra ideale, senza limiti di budget, ma solo per una giornata. La squadra tornerà alla rosa precedente al termine della giornata.

La Wildcard consente trasferimenti illimitati in vista della prossima giornata, ma con alcune limitazioni di budget. Tutte le giocatrici acquistate rimarranno definitivamente in rosa.

Regole e scadenze

I partecipanti al Fantasy possono utilizzare due trasferimenti gratuiti tra la seconda e la terza giornata.

La scadenza per la terza giornata del Fantasy Football è mercoledì 28 ottobre alle 18:45 CET, orario di inizio di Servette - OH Leuven, Chelsea - Roma e Bayern - Real Madrid.

Dopo le partite di mercoledì, è possibile effettuare sostituzioni e cambiare la fascia da capitano entro giovedì 296 ottobre alle 18:45 CET.﻿

Regolamento completo Fantasy Football