Fantasy Football di Women's Champions League: consigli per la seconda giornata

Nella prima giornata sono stati segnati 27 gol, compresa una tripletta, che hanno regalato punteggi alti a tante giocatrici nel Fantasy Football di UEFA Women's Champions League by Amazon.

Con giocatrici come Marie-Antoinette Katoto, Caroline Graham Hansen e Marit Bratberg Lund in testa alla classifica Fantasy, vi forniamo alcuni consigli sulle possibili scelte per la seconda giornata, oltre alle regole e alle scadenze da tenere a mente.

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La giornata in breve

• L’OL Lyonnes, autore di otto reti nella prima giornata, ospita il Chelsea in una partita che promette spettacolo.

• Il Barcellona, squadra dal rendimento offensivo elevato che vanta due delle quattro migliori giocatrici del Fantasy, fa visita alla Roma, una delle sei squadre che non hanno subito gol nelle partite d’esordio.

• Le esordienti dell'Inter provano a continuare la striscia positiva dopo la prima giornata quando affronteranno in trasferta un Austria Wien che ha ben figurato contro il Chelsea.

Consigli Miglior giocatrice Fantasy: Marit Bratberg Lund (Benfica, DEF, €4,0mln)

Capocannoniera: Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes, FWD, €6,0mln)

Giocatrice più scelta: Ewa Pajor (Barcelona, FWD, €10,5mln)

Miglior esordiente: Ivana Andres Sanz (Inter, DEF, €4,0mln)

Possibile affare: Wieke Kaptein (Chelsea, MID, €5,5mln)

Chi ha raccolto più punti Fantasy nella prima giornata?

Il difensore del Benfica, Marit Bratberg Lund (4,0 milioni di euro, 19 punti), ha totalizzato il maggior numero di punti nella prima giornata grazie alla doppietta (una delle quali le ha fruttato un punto in più in quanto realizzata su calcio di punizione da fuori area) e al premio di Player of the Match.

Diverse giocatrici del Barcelona e dell’OL Lyonnes si sono distinte per gol e assist nelle vittorie delle loro squadre: Caroline Graham Hansen (9,5 milioni di euro, 18 punti), l’autrice di una tripletta Marie Antoinette Katoto (6,0 milioni di euro, 17 punti), la capocannoniera della scorsa stagione Ewa Pajor (10,5 milioni di euro, 13 punti) e Melchie Dumornay (6,5 milioni di euro, 13 punti).

La difensore Giulia Gwinn del Bayern ha raccolto 11 punti grazie al gol segnato al Man City nella prima giornata UEFA via Getty Images

Giulia Gwinn del Bayern (5,0 milioni di euro, 11 punti) è la seconda difensore in classifica nel Fantasy, a pari merito con Sheila García dell’Inter (4,0 milioni di euro, 11 punti) e Tarciane dell’OL Lyonnes (4,0 milioni di euro, 11 punti), dopo aver aperto le marcature nel pareggio per 2-2 contro il Manchester City.

Rachele Baldi della Roma (5,0 milioni di euro, 8 punti) e Livia Peng del Chelsea (4,0 milioni di euro, 8 punti) sono in testa alla classifica dei portieri dopo aver entrambe mantenuto la porta inviolata ed effettuato almeno sei parate nella prima giornata.

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Quali altre calciatrici sono in forma?

Felicia Schröder (7,5 milioni di euro, 9 punti) ha dato seguito al gol segnato nella prima giornata con il Real Madrid realizzando una doppietta nel fine settimana contro la Real Sociedad, squadra impegnata in UEFA Women's Europa Cup. Vanessa Gilles (5,5 milioni di euro, 4 punti) ha segnato entrambe le reti nella vittoria per 2-1 del Bayern in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach domenica, mentre Manuela Giugliano (9,0 milioni di euro, 3 punti) è andata a segno due volte con la Roma nella trasferta contro il Sassuolo.

Felicia Schröder si è subito ambientata a suon di gol al Real Madrid Getty Images

Dopo la vittoria per 1-0 sull’Austria Wien, domenica il Chelsea ha battuto con lo stesso punteggio l’Arsenal, rivale nella corsa al titolo della Women’s Super League: Alyssa Thompson (7,5 milioni di euro, 3 punti) ha segnato il gol decisivo, mentre la difesa delle Blues vanta la miglior difesa del campionato inglese con un solo gol subito in quattro partite.

Regole e scadenze

I fantallenatori del Fantasy hanno a disposizione due trasferimenti gratuiti tra la 1ª e la 2ª giornata.

Il termine ultimo per modificare la propria squadra Fantasy prima dell'inizio della 2ª giornata, è fissato per le 18:45 CET di mercoledì 30 settembre, ovvero l'orario di inizio di Roma - Barcelona, Häcken - Juventus e Paris FC - Arsenal.

Al termine delle partite di mercoledì, gli allenatori del Fantasy potranno effettuare sostituzioni fino al nuovo blocco delle formazioni, previsto per le 18:45 CET di giovedì 1° ottobre.

Sarà inoltre possibile assegnare la fascia di capitana a una giocatrice che a quel punto non abbia ancora giocato; chi indosserà la fascia di capitana al termine della giornata, otterrà il doppio dei punti.

Le regole del Fantasy