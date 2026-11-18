Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27: Clàudia Pina aggancia Marie-Antoinette Katoto
mercoledì 18 novembre 2026
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Clàudia Pina ha raggiunto Marie-Antoinette Katoto in testa alla classifica delle marcatrici della UEFA Women's Champions League 2026/27, con sette gol ciascuna.
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Clàudia Pina del Barcelona e Marie-Antoinette Katoto dell’OL Lyonnes sono appaiate in testa alla classifica delle marcatrici della UEFA Women's Champions League 2026/27, con un gol di vantaggio sulla prima inseguitrice, Caroline Graham Hansen, anch’essa del Barcellona.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27
7 Clàudia Pina (Barcelona)
7 Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes)
6 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
4 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
4 Ewa Pajor (Barcelona)
4 Alessia Russo (Arsenal)
Clàudia Pina ha realizzato una tripletta nel successo per 6-0 del Bacelona contro il Servette alla quinta giornata, portandosi a quota sette gol e raggiungendo Katoto, che aveva inaugurato la propria stagione con una tripletta nella vittoria per 8-0 dell'OL Lyonnes sul Servette nella gara d'esordio.
Graham Hansen è andata a segno in tutte e cinque le partite disputate finora dal Barcelona, per un totale di sei reti. Melchie Dumornay ha invece firmato una doppietta nel successo per 2-0 dell'OL Lyonnes in casa dell'Arsenal alla quinta giornata, salendo a quota quattro gol, al pari dell'attaccante delle Gunners Alessia Russo e di Ewa Pajor, capocannoniere della scorsa edizione.
Khadija Shaw del Manchester City, Alba Redondo della Juventus e Lineth Beerensteyn del Real Madrid figurano tra le sette giocatrici ferme a quota tre gol
Classifica assist Women's Champions League 2026/27
5 Salma Paralleulo (OL Lyonnes)
4 Jule Brand (Olympique Lyonnes)
4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Albo d'oro migliori marcatrici
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*Dalla fase a gironi/campionato alla finale