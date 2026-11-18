Clàudia Pina del Barcelona e Marie-Antoinette Katoto dell’OL Lyonnes sono appaiate in testa alla classifica delle marcatrici della UEFA Women's Champions League 2026/27, con un gol di vantaggio sulla prima inseguitrice, Caroline Graham Hansen, anch’essa del Barcellona.

Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27 7 Clàudia Pina (Barcelona)

7 Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes)﻿ 6 Caroline Graham Hansen (Barcelona) 4 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

4 Ewa Pajor (Barcelona)

4 Alessia Russo (Arsenal)

Clàudia Pina ha realizzato una tripletta nel successo per 6-0 del Bacelona contro il Servette alla quinta giornata, portandosi a quota sette gol e raggiungendo Katoto, che aveva inaugurato la propria stagione con una tripletta nella vittoria per 8-0 dell'OL Lyonnes sul Servette nella gara d'esordio.

Graham Hansen è andata a segno in tutte e cinque le partite disputate finora dal Barcelona, per un totale di sei reti. Melchie Dumornay ha invece firmato una doppietta nel successo per 2-0 dell'OL Lyonnes in casa dell'Arsenal alla quinta giornata, salendo a quota quattro gol, al pari dell'attaccante delle Gunners Alessia Russo e di Ewa Pajor, capocannoniere della scorsa edizione.

Khadija Shaw del Manchester City, Alba Redondo della Juventus e Lineth Beerensteyn del Real Madrid figurano tra le sette giocatrici ferme a quota tre gol

La classifica completa

Classifica assist Women's Champions League 2026/27

5 Salma Paralleulo (OL Lyonnes)﻿

4 Jule Brand (Olympique Lyonnes)

4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)



Classifica assist completa