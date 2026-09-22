Le formazioni delle squadre in tutte le partite della Women's Champions League 2026/27
martedì 22 settembre 2026
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Le formazioni delle squadre in tutte le partite della Women's Champions League 2026/27.
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Abbiamo dato una mano agli allenatori di Fantasy Football elencando le formazioni ufficiali di ogni squadra nelle partite della UEFA Women's Champions League.
Fase campionato
Matchday 1
Bayern München - Manchester City
Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Kakounan, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović
Man City: Yamashita; Casparij, Rose, Greenwood, Wamser; Coffey, Mead, Hasegawa; Fujino, Shaw, Hemp
Inter: Rúnarsdóttir; Garcia Gomez, Andres Sanz, Milinković, Bartoli; Payne, Santi, Magull, Schough; Cambiaghi, Bugeja
Häcken: Falk; Tindell, Rybrink, Luik, Östlund; Sanvig, Egbuka; Pálmadóttir, Anvegård, Selerud; Bodin
Arsenal: Borbe; Holmberg, Williamson, Catley, Hinds; Maanum, Little, Cooney-Cross; Kelly, Blackstenius, Foord
HB Køge: Vingum; Schultz, Uhre, Boye Sørensen, Flick; Witek, Jereko, Gejl, Oyama; Nadim, Carusa
Juventus: De Jong; D'Auria, Rosucci, Salvai; Júlia Bartel, Schatzer, Tatiana Pinto, Carbonell; Serturini, Alba Redondo, Amaiur Sarriegi
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Testen, Demehin, Bratberg Lund; Pauleta, Møller, Csiki; Davidson, Dorsin, Lucia Alves
Real Madrid - Paris Saint-Germain
Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Arianna Caruso, Senss, Andreia Jacinto; Keukelaar, Schröder, Linda Caicedo
Paris SG: Kiedrzynek; Isabela Chagas, Samoura, Dudek, Elimbi Gilbert; Østerås; Ajibade, Echegini, Karchaoui, Feller; Leuchter