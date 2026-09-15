Le finali di Women's Champions League del 2028 e 2029 si giocheranno a Lione e Cardiff
martedì 15 settembre 2026
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Lione e Cardiff ospiteranno le finali di UEFA Women's Champions League del 2028 e 2029.
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Sono state scelte le sedi delle prossime finali di UEFA Women's Champions League: nel 2028 l'atto conclusivo del torneo si giocherà al Parc Olympic Lyonnais in Décines di Lione, mentre nel 2029 la finale si disputerà al National Stadium of Wales di Cardiff.
Sedi delle prossime finali di Women's Champions League
2027: National Stadium, Varsavia
2028: Parc Olympic Lyonnais, Décines, Lione
2029: National Stadium of Wales, Cardiff
Il Parc Olympic Lyonnais è lo stadio di casa dell'OL Lyonnes ed è stato inaugurato nel gennaio 2016.
L'impianto ha ospitato sei partite di UEFA EURO 2016, compresa la semifinale vinta dai futuri campioni d'Europa del Portogallo per 2-0 contro il Galles. Lo stadio ha ospitato anche la finale di UEFA Europa League del 2018, vinta dall'Atleti per 3-0 contro il Marseille.
Il National Stadium of Wales ha invece ospitato la finale di UEFA Champions League del 2017, vinta dal Real Madrid per 4-1 contro la Juventus, ed è lo stadio di casa della nazionale gallese sia di calcio che di rugby.
Lo stadio, situato nel centro di Cardiff, è stato inaugurato nel 1999 come sede della Coppa del Mondo di rugby di quell’anno ed è stato utilizzato per le finali della FA Cup e della Coppa di Lega tra il 2001 e il 2006, mentre a Londra era in corso la ricostruzione di Wembley.
Sarà inoltre la sede di sei partite di UEFA EURO 2028, compresa la gara d'apertura del torneo.
La finale di Women's Champions League del 2027 si giocherà invece al National Stadium di Varsavia, a maggio 2027.
Scelte le sedi delle altre finali UEFA
2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Champions League: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2028 Europa League: National Arena, Bucarest
2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana
2028 Champions League: Camp Nou, Barcellona
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest