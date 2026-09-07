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I biglietti della UEFA Women's Champions League 2026/27

lunedì 7 settembre 2026

Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti delle partite della UEFA Women's Champions League 2026/27.

Tutte le informazioni sui biglietti della Women's Champions League 2026/27
Tutte le informazioni sui biglietti della Women's Champions League 2026/27 UEFA via Getty Images

Scopri come comprare i biglietti delle partite della ﻿UEFA Women's Champions League 2026/27.

La fase campionato prenderà il via il 22 settembre. Ciascuna delle 18 squadre partecipanti affronterà sei avversari diversi: tre in casa e tre in trasferta.

I link riportati di seguito forniscono informazioni dettagliate sulla vendita dei biglietti per ciascuna squadra.

Calendario 2026/27

I biglietti della Women's Champions League per club

I biglietti dell'Arsenal in Women's Champions League

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I biglietti dell'Austria Wien in Women's Champions League

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I biglietti del Barcelona in Women's Champions League

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I biglietti del Bayern München in Women's Champions League

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I biglietti del Benfica in Women's Champions League

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I biglietti del Chelsea in Women's Champions League

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I biglietti dell'Häcken in Women's Champions League

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I biglietti dell'HB Køge in Women's Champions League

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I biglietti dell'Inter in Women's Champions League

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I biglietti della Juventus in Women's Champions League

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I biglietti del Manchester City in Women's Champions League

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I biglietti dell'OH Leuven in Women's Champions League

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I biglietti dell'OL Lyonnes in Women's Champions League

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I biglietti del Paris FC in Women's Champions League

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I biglietti del Paris Saint-Germain in Women's Champions League

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I biglietti del Real Madrid in Women's Champions League

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I biglietti della Roma in Women's Champions League

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I biglietti del Servette in Women's Champions League

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I biglietti della finale di Women's Champions League 2027

La finale si giocherà al National Stadium di Varsavia, in Polonia, il 28, 29 o 30 maggio 2027. I biglietti per la finale saranno in vendita esclusivamente su UEFA.com/tickets.

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Finale 2027: Varsavia
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