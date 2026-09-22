UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
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Women's Champions League: calendario e risultati della fase campionato squadra per squadra

martedì 22 settembre 2026

Tutti gli impegni e i risultati delle 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.

Il Benfica festeggia il gol della vittoria contro la Juventus alla prima giornata
Il Benfica festeggia il gol della vittoria contro la Juventus alla prima giornata Getty Images

La seconda edizione della UEFA Women’s Champions League con la fase campionato ha preso il via il 22 settembre. La fase campionato si concluderà il 16 dicembre, con le nove partite dell’ultima giornata disputate contemporaneamente.

Ecco una panoramica delle partite e dei risultati delle 18 squadre.

Le partite per data

Calci di inizio ore 21:00 salvo diversa indicazione; orari CET.

Arsenal

22/09/2026 Arsenal - HB Køge Women 1-0
30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)
28/10/2026 Arsenal - Benfica
11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)
19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes
16/12/2026 Inter - Arsenal

Austria Wien

23/09/2026 Chelsea - Austria Wien
01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)
29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)
11/11/2026 Benfica - Austria Wien
19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)
16/12/2026 Manchester City - Austria Wien

Barcelona

23/09/2026 Barcelona - Paris FC
30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)
29/10/2026 HB Køge - Barcelona
11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)
19/11/2026 Barcelona - Servette
16/12/2026 Bayern München - Barcelona

Bayern München

22/09/2026 Bayern München - Manchester City 2-2
30/09/2026 Benfica - Bayern München
28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München
19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)
16/12/2026 Bayern München - Barcelona

Benfica

22/09/2026 Juventus - Benfica 1-2
30/09/2026 Benfica - Bayern München
28/10/2026 Arsenal - Benfica
11/11/2026 Benfica - Austria Wien
19/11/2026 Benfica - Roma
16/12/2026 HB Køge Women - Benfica

Chelsea

23/09/2026 Chelsea - Austria Wien
30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea
28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)
10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)
18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain
16/12/2026 OH Leuven - Chelsea

Häcken

22/09/2026 Inter - Häcken 1-0 
30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)
29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)
10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)
18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)
16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken

HB Køge Women

22/09/2026 Arsenal - HB Køg Women 1-0
01/10/2026 HB Køge - Servette (18:45)
29/10/2026 HB Køge - Barcelona
11/11/2026 OH Leuven - HB Køge (18:45)
19/11/2026 Paris FC - HB Køge (18:45)
16/12/2026 HB Køge - Benfica

Inter

22/09/2026 Inter - Häcken 1-0 
01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)
28/10/2026 OL Lyonnes - Inter
10/11/2026 Inter - Manchester City
18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)
16/12/2026 Inter - Arsenal

Juventus

22/09/2026 Juventus - Benfica 1-2
30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)
29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)
11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes
18/11/2026 Juventus - OH Leuven
16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus

Manchester City

22/09/2026 Bayern München - Manchester City 2-2 
01/10/2026 Manchester City - Real Madrid
29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain
10/11/2026 Inter - Manchester City
18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)
16/12/2026 Manchester City - Austria Wien

OH Leuven

23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)
01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven
28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)
11/11/2026 OH Leuven - HB Køge Women (18:45)
18/11/2026 Juventus - OH Leuven
16/12/2026 OH Leuven - Chelsea

OL Lyonnes

23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)
30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea
28/10/2026 OL Lyonnes - Inter
11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes
19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes
16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken

Paris FC

23/09/2026 Barcelona - Paris FC
30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)
29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)
10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)
19/11/2026 Paris FC - HB Køge Women (18:45)
16/12/2026 Servette - Paris FC

Paris Saint-Germain

22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1
01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven
29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain
10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München
18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain
16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus

Real Madrid

22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1
01/10/2026 Manchester City - Real Madrid
28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)
18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)
16/12/2026 Roma - Real Madrid

Roma

23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)
30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)
28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)
10/11/2026 Roma - Servette
19/11/2026 Benfica - Roma
16/12/2026 Roma - Real Madrid

Servette

23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)
01/10/2026 HB Køge Women - Servette (18:45)
28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)
10/11/2026 Roma - Servette
19/11/2026 Barcelona - Servette
16/12/2026 Servette - Paris FC

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