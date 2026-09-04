Sorteggio fase campionato di Women's Champions League 2026/27: le contendenti scoprono le avversarie
venerdì 4 settembre 2026
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Per ciascuna delle 18 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 sono state sorteggiate sei avversarie.
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Il sorteggio della fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 si è svolto a Nyon e ha visto la partecipazione di tutte le 18 squadre in gara.
Le prime quattro classificate dopo le sei giornate accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che decreteranno le altre quattro qualificate ai quarti.
Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato
Non elencate in ordine di calendario, che sarà disponibile al più presto
In casa
OL Lyonnes
Benfica
HB Køge
In trasferta
Barcelona
Paris FC
Inter
In casa
Bayern München
Juventus
Inter
In trasferta
Chelsea
Benfica
Manchester City
In casa
Arsenal
Paris FC
Servette FCCF
In trasferta
Bayern München
Roma
HB Køge
In casa
Barcelona
Real Madrid
Manchester CIty
In trasferta
Paris Saint-Germain
Benfica
Austria Wien
In casa
Bayern München
Roma
Austria Wien
In trasferta
Arsenal
Juventus
HB Køge
In casa
Paris Saint-Germain
Roma
Austria Wien
In trasferta
OL Lyonnes
Häcken
OH Leuven
In casa
Chelsea
Juventus
Manchester City
In trasferta
OL Lyonnes
Paris FC
Inter
In casa
Barcelona
Benfica
Servette FCCF
In trasferta
Arsenal
Paris FC
OH Leuven
In casa
Arsenal
Häcken
Manchester City
In trasferta
OL Lyonnes
Real Madrid
Austria Wien
In casa
OL Lyonnes
Benfica
OH Leuven
In trasferta
Paris Saint-Germain
Häcken
Austria Wien
In casa
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Austria Wien
In trasferta
Bayern München
Häcken
Inter
In casa
Chelsea
Roma
HB Køge
In trasferta
Paris Saint-Germain
Juventus
Servette FCCF
In casa
Chelsea
Häcken
Inter
In trasferta
Arsenal
Juventus
Servette FCCF
In casa
Arsenal
Häcken
HB Køge
In trasferta
Barcelona
Real Madrid
Servette FCCF
In casa
Bayern München
Juventus
OH Leuven
In trasferta
Chelsea
Real Madrid
Manchester City
In casa
Paris Saint-Germain
Paris FC
Inter
In trasferta
Bayern München
Roma
Manchester City
In casa
Barcelona
Real Madrid
Servette FCCF
In trasferta
Chelsea
Benfica
OH Leuven
In casa
OL Lyonnes
Paris FC
OH Leuven
In trasferta
Barcelona
Roma
HB Køge
Date della Women's Champions League
Prima giornata: 22/23 settembre
Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre
Terza giornata: 28/29 ottobre
Quarta giornata: 10/11 novembre
Quinta giornata: 18/19 novembre
Sesta giornata: 16 dicembre
Procedura di sorteggio?
Le 18 squadre sono state suddivise in tre fasce da sei, in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione. Il Barcelona, detentore della Women's Champions League, era testa di serie in prima fascia.
Le avversarie di ogni squadra e il terreno di gioco (in casa o in trasferta) sono stati determinati tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due avversarie per fascia: di queste, una verrà affrontata in casa e l'altra in trasferta.
Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni club poteva affrontare un massimo di due avversarie della stessa federazione.