UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
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Sorteggio fase campionato di Women's Champions League 2026/27: le contendenti scoprono le avversarie

venerdì 4 settembre 2026

Per ciascuna delle 18 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 sono state sorteggiate sei avversarie.

Il sorteggio è stato effettuato dalle ambasciatrici Lotta Schelin (seconda da sinistra) e Julia Simic (a destra) con il presentatore Pedro Pinto (a sinistra) e la direttrice calcio femminile UEFA, Nadine Kessler.
Il sorteggio è stato effettuato dalle ambasciatrici Lotta Schelin (seconda da sinistra) e Julia Simic (a destra) con il presentatore Pedro Pinto (a sinistra) e la direttrice calcio femminile UEFA, Nadine Kessler. UEFA

Il sorteggio della fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 si è svolto a Nyon e ha visto la partecipazione di tutte le 18 squadre in gara.

Le prime quattro classificate dopo le sei giornate accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che decreteranno le altre quattro qualificate ai quarti.

Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato

Non elencate in ordine di calendario, che sarà disponibile al più presto

Arsenal

In casa
OL Lyonnes
Benfica
HB Køge

In trasferta
Barcelona
Paris FC
Inter

Austria Wien

In casa
Bayern München
Juventus
Inter

In trasferta
Chelsea
Benfica
Manchester City

Barcelona

In casa
Arsenal
Paris FC
Servette FCCF

In trasferta
Bayern München
Roma
HB Køge

Bayern München

In casa
Barcelona
Real Madrid
Manchester CIty

In trasferta
Paris Saint-Germain
Benfica
Austria Wien

Benfica

In casa
Bayern München
Roma
Austria Wien

In trasferta
Arsenal
Juventus
HB Køge

Chelsea

In casa
Paris Saint-Germain
Roma
Austria Wien

In trasferta
OL Lyonnes
Häcken
OH Leuven

Häcken

In casa
Chelsea
Juventus
Manchester City

In trasferta
OL Lyonnes
Paris FC
Inter

HB Køge

In casa
Barcelona
Benfica
Servette FCCF

In trasferta
Arsenal
Paris FC
OH Leuven

Inter

In casa
Arsenal
Häcken
Manchester City

In trasferta
OL Lyonnes
Real Madrid
Austria Wien

Juventus

In casa
OL Lyonnes
Benfica
OH Leuven

In trasferta
Paris Saint-Germain
Häcken
Austria Wien

Manchester City

In casa
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Austria Wien

In trasferta
Bayern München
Häcken
Inter

OH Leuven

In casa
Chelsea
Roma
HB Køge

In trasferta
Paris Saint-Germain
Juventus
Servette FCCF

OL Lyonnes

In casa
Chelsea
Häcken
Inter

In trasferta
Arsenal
Juventus
Servette FCCF

Paris FC

In casa
Arsenal
Häcken
HB Køge

In trasferta
Barcelona
Real Madrid
Servette FCCF

Paris Saint-Germain

In casa
Bayern München
Juventus
OH Leuven

In trasferta
Chelsea
Real Madrid
Manchester City

Real Madrid

In casa
Paris Saint-Germain
Paris FC
Inter

In trasferta
Bayern München
Roma
Manchester City

Roma

In casa
Barcelona
Real Madrid
Servette FCCF

In trasferta
Chelsea
Benfica
OH Leuven

Servette FCCF

In casa
OL Lyonnes
Paris FC
OH Leuven

In trasferta
Barcelona
Roma
HB Køge

Le squadre della fase campionato

Date della Women's Champions League

Prima giornata: 22/23 settembre
Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre
Terza giornata: 28/29 ottobre
Quarta giornata: 10/11 novembre
Quinta giornata: 18/19 novembre
Sesta giornata: 16 dicembre

Procedura di sorteggio?

Le 18 squadre sono state suddivise in tre fasce da sei, in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione. Il Barcelona, detentore della Women's Champions League, era testa di serie in prima fascia.

Le avversarie di ogni squadra e il terreno di gioco (in casa o in trasferta) sono stati determinati tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due avversarie per fascia: di queste, una verrà affrontata in casa e l'altra in trasferta.

Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni club poteva affrontare un massimo di due avversarie della stessa federazione.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 4 settembre 2026