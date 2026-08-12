Accoppiamenti terzo turno di qualificazione di Women's Champions League

Le partite (andata e ritorno) del terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si giocheranno il 26 agosto e 2 settembre e decreteranno le ultime nove qualificate alla fase campionato.

Tra gli incontri di cartello spiccano quello tra l’Eintracht Frankfurt, quattro volte vincitore della competizione, e il Paris Saint-Germain, in una rivincita della finale del 2015, e quello tra il Wolfsburg, due volte campione, e l’Inter. Un’altra ex finalista, il Chelsea, affronterà la Real Sociedad, mentre l’Ajax se la vedrà con il Real Madrid, che spera di mantenere il proprio record di aver superato le qualificazioni in tutte e sei le stagioni dall’introduzione della ex fase a gironi.

In questo turno, le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione sono raggiunte dalle sette che partono da questa fase. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione saranno raggiunte dai nove club qualificati direttamente per contendersi un posto nella fase campionato. Le nove perdenti andranno al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

Quali club sono già qualificati alla fase campionato? Inghilterra: Manchester City, Arsenal

Francia: OL Lyonnes, Paris FC

Spagna: Barcelona (holders)

Germania: Bayern München

Italia: Roma

Portogallo: Benfica

Svezia: Häcken (vincitrice Women's Europa Cup 2025/26)

Calendario terzo turno di qualificazione Women's Champions League

Orari da concordare

Sparta Praha - Servette FCCF

Lo Sparta ha raggiunto i quarti di finale nella stagione 2005/06 e, la scorsa stagione, è arrivato in semifinale della nuova Women's Europa Cup.

Il Servette ha raggiunto l'inaugurale fase a gironi del 2021/22.

PSV Eindhoven - HB Køge

Nella passata stagione, il PSV ha raggiunto gli ottavi di Women's Europa Cup e ha vinto il suo primo titolo di Eredivisie.

L'HB Køge ha raggiunto l'inaugurale fase a gironi del 2021/22.

Brann - Austria Wien

Il Brann ha raggiunto i quarti di finale nella stagione 2023/24 (pareggiando 2-2 in casa contro l'OL Lyonnes in una partita ricca di colpi di scena).

L’Austria Wien ha fatto il suo esordio nelle competizioni UEFA la scorsa stagione, raggiungendo i quarti di finale della Women's Europa Cup, per poi porre fine al dominio del St. Pölten, che durava da oltre un decennio, nel campionato di ÖFB Frauen Bundesliga, aggiudicandosi infine i due titoli nazionali.

Czarni Sosnowiec - OH Leuven

Il Czarni è l'unica squadra, nelle due stagioni in cui è stato adottato questo formato, ad essere passata dal primo al terzo turno di qualificazione.

L'OH Leuven ha raggiunto gli spareggi della fase a eliminazione diretta nella scorsa stagione, al suo esordio in Europa.

Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain

Il Frankfurt ha vinto il titolo quattro volte, l'ultimo nel 2014/15 quando ha battuto il Paris per 2-1 a Berlino. Nella passata stagione, il Frankfurt ha raggiunto la semifinale di Women's Europa Cup.

Il Paris è arrivato secondo nel 2016/17 e punta alla fase a gironi/campionato per la quinta volta in sei stagioni del format.

Finale 2015: Frankfurt - Paris 2-1 ﻿

St. Pölten - Juventus

Il St. Pölten punta a superare le qualificazioni per il quinto anno consecutivo.

La Juventus ha vinto per 5-0 in casa del St. Pölten nella scorsa fase campionato, qualificandosi così per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, dopo aver raggiunto i quarti di finale nella stagione 2021/22.

Fase campionato 2025/26: St. Pölten - Juventus 0-5 ﻿

Wolfsburg - Inter

Il Wolfsburg, due volte campione e quattro volte secondo classificato, ha raggiunto i quarti di finale nelle ultime due stagioni. Ha vinto i quattro precedenti incontri a eliminazione diretta contro squadre italiane.

L’Inter ha fatto il suo esordio nelle competizioni UEFA la scorsa stagione, venendo eliminata nelle qualificazioni alla Women's Champions League dal Brann e perdendo poi agli ottavi di finale di Europa Cup contro l’Häcken, che alla fine si è aggiudicato il titolo.

Chelsea - Real Sociedad

Secondo classificato nel 2020/21, il Chelsea ha partecipato alla fase a gironi/campionato in tutte e cinque le stagioni precedenti e ha raggiunto i quarti di finale nella stagione 2025/26.

La Real Sociedad partecipa a questa competizione per la seconda volta, dopo aver perso per 4-1 complessivamente contro il Bayern nel vecchio secondo turno di qualificazione della stagione 2022/23 – il suo unico precedente doppio confronto.

Ajax - Real Madrid

L'Ajax ha raggiunto i quarti di finale nella stagione 2023/24 e gli ottavi di finale della Women's Europa Cup nella stagione 2025/26, dove è stato eliminato dall'Hammarby, che alla fine si è classificato secondo.

Il Real Madrid ha raggiunto i quarti di finale per la terza volta nella scorsa stagione e punta a mantenere il suo record unico: aver superato le qualificazioni in ogni stagione da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 2021/22.

Servette FCCF - Sparta Praha

HB Køge - PSV Eindhoven

Austria Wien - Brann

OH Leuven - Czarni Sosnowiec

Paris Saint-Germain - Eintracht Frankfurt

Juventus - St. Pölten

Inter - Wolfsburg

Real Sociedad - Chelsea

Real Madrid - Ajax

Lo Czarni Sosnowiec punta a diventare la prima squadra polacca a qualificarsi per la fase a gironi/campionato da quando il formato è stato introdotto nella stagione 2021/22. Anche Austria Wien, Inter, PSV, Real Sociedad e Sparta sperano di qualificarsi per la prima volta.

Quali sono le sfide del terzo turno di qualificazione di questo percorso? Percorso Campionesse Sparta Praha - Servette FCCF

PSV Eindhoven - HB Køge

Brann - Austria Wien

﻿Czarni Sosnowiec - OH Leuven Percorso Piazzate Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain

St. Pölten - Juventus

Wolfsburg - Inter

Chelsea - Real Sociedad

Ajax - Real Madrid

Le date della UEFA Women's Champions League 2026/27

Fase campionato

Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Giornata 1: 22/23 settembre

Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre

Giornata 3: 28/29 ottobre﻿

Giornata 4: 10/11 novembre

Giornata 5: 18/19 novembre﻿

Giornata 6: 16 dicembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Spareggi fase a eliminazione diretta



Andata: 3/4 febbraio

Ritorno: 10/11 febbraio

Quarti di finale

Andata: 23/24 marzo

Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Semifinali

Andata: 1/2 maggio

Ritorno: 8/9 maggio

Finale (Stadion Narodowy, Varsavia)

28, 29 o 30 maggio