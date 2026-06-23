UEFA Women's Champions League: quali solo le nove squadre qualificate alla fase campionato?

Nove delle 18 squadre che parteciperanno alla fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 sono qualificate di diritto, mentre le altre nove saranno decise dal terzo turno di qualificazione che si concluderà il 2 settembre.

Vi presentiamo le nove squadre che si sono già assicurate un posto al sorteggio della fase campionato del 4 settembre. Le 18 partecipanti saranno suddivise in tre fasce e ciascuna fascia prevede due avversarie per ogni squadra in gara.

Le contendenti finora Inghilterra: Manchester City, Arsenal Francia: OL Lyonnes, Paris FC Spagna: Barcelona (campione in carica) Germania: Bayern München Italia: Roma Portogallo: Benfica Svezia: Häcken (vincitore della UEFA Women's Europa Cup 2025/26)

Al Barcellona campione in carica si affiancano l'Arsenal, vincitore dell'edizione 2024/25, e l'OL Lyonnes, che ha perso l'ultima finale.

Bayern, Manchester City e Paris Saint-Germain (come Juvisy) hanno raggiunto le semifinali in passato, mentre Benfica, Häcken e Roma sono arrivate ai quarti di finale.

Barcelona, Bayern e OL hanno sempre raggiunto la fase a gironi/campionato dal cambio di format della competizione nel 2021/22 e potrebbero essere raggiunte da Chelsea e Real Madrid in caso di qualificazione.

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Squadre elencate in ordine di coefficiente

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 1°

Qualificazione: campione in carica, campione di Spagna

Scorsa stagione: campione

Fase campionato 2025/26: 1°

Titoli nazionali: 11 campionati, 12 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24, 2025/26)

La scorsa stagione, il Barcellona è diventato il primo club a raggiungere la finale per il sesto anno consecutivo, battendo l'OL Lyonnes per 4-0 a Oslo e conquistando il suo quarto titolo. Questa sarà la prima stagione europea senza Alexia Putellas, che ha giocato almeno una volta nelle precedenti 14 edizioni dal suo esordio in blaugrana nel 2012/13.

I titoli del Barcellona in Women's Champions League

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 2°

Qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: vicecampione

Fase campionato 2025/26: 2°

Titoli nazionali: 19 campionati, 11 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Le otto volte campionesse hanno raggiunto la loro dodicesima finale la scorsa stagione. Wendie Renard, detentrice del record di presenze nella competizione, ha partecipato a tutte le finali. A Oslo, l'OL ha perso contro il Barcellona, ex club del suo allenatore Jonatan Giráldez.

Gli otto titoli del Lione in Women's Champions League

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 4°

Qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: semifinale

Fase campionato 2025/26: 4°

Titoli nazionali: 7 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2018/19, 2020/21, 2025/26)

La scorsa stagione, il Bayern è stato eliminato in semifinale per la terza volta, perdendo contro il Barcellona dopo aver concluso la fase campionato al quarto posto. Nel 2025/26 ha conquistato il secondo double nazionale consecutivo, impresa mai riuscita prima del 2024/25.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 5°

Qualificazione: secondo posto in Inghilterra

Scorsa stagione: semifinale

Fase campionato 2025/26: 5°

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2006/07, 2024/25)

Nel 2025/26, le campionesse in carica sono uscite in semifinale contro l'OL, che avevano eliminato nella stessa fase l'anno precedente. È stata loro nona semifinale: solo la squadra francese ne ha totalizzate di più.

I due trionfi europei dell'Arsenal

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 10°

Qualificazione: vincitore Women's Europa Cup

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione, vincitore Women's Europa Cup

Fase campionato 2025/26: N/D

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2011/12, 2012/13, 2023/24)

L'Häcken accede direttamente alla fase campionato perché il Barcellona campione in carica si è già qualificato vincendo la Liga. La scorsa stagione, la squadra svedese ha mancato di poco la qualificazione alla fase campionato ma ha poi vinto la prima edizione della Women's Europa Cup battendo le connazionali dell'Hammarby nella doppia finale.

L'Häcken alza il trofeo della Women's Europa Cup

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): ﻿11ª

Qualificazione: campione d'Italia

Scorsa stagione: fase campionato

Fase campionato 2025/26: 14ª

Titoli nazionali: 3 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2022/23)

La scorsa stagione, le giallorosse si sono classificate quattordicesime nella fase campionato, mancando la qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma a livello nazionale hanno conquistato il secondo double in tre stagioni.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 12°

Qualificazione: campione del Portogallo

Scorsa stagione: fase campionato

Fase campionato 2025/26: 16°

Titoli nazionali: 6 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2023/24)

Lo scorso anno, il Benfica si è classificato sedicesimo nella fase campionato ma ha vinto per l'ennesima volta la Liga (tradizione che prosegue dal 2018/19) e conquistato il secondo double portoghese.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 14°

Qualificazione: secondo posto in Francia

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta

Fase campionato 2025/26: 10°

Titoli nazionali: 6 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2012/13, come Juvisy)

Il Paris FC ha preceduto il Paris Saint-Germain in campionato, conquistando il secondo posto disponibile per la Francia nella stagione 2026/27. Nel 2025/26 ha raggiunto gli spareggi per la fase a eliminazione diretta ed è stato eliminato dal Real Madrid.

Highlights: Paris FC - Benfica 2-0

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 19°

Qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: non ha partecipato

Fase campionato 2025/26: N/D

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2016/17, 2017/18)

Il City torna in gara dopo l'assenza della scorsa stagione, quando ha conquistato il primo double nazionale e interrotto un dominio del Chelsea durato sei anni. Il tecnico Andrée Jeglertz ha vinto la Coppa UEFA femminile 2003/04 con le svedesi dell'Umeå.

Highlights: Man City - Chelsea 2-0

Per "coppa nazionale" si intende solo la coppa principale messa in palio dalla federazione di ogni paese.