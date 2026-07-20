Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia mercoledì
lunedì 20 luglio 2026
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Il primo turno di qualificazione, che darà il via alla nuova stagione, vede in programma le semifinali di mercoledì e le finali di sabato.
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La nuova stagione prende il via con il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, in programma da mercoledì.
In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma mercoledì e le finali per il primo e il terzo posto in programma sabato.
Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei dal 4 all'8 agosto ed è già stato sorteggiato.
Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.
Primo turno di qualificazione
Orari CET
Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)
Mercoledì 22 luglio:
Semifinali
Neftçi - Budućnost (10:00)
PAOK - Hapoel Jerusalem (17:30)
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto (10:00)
Finale primo posto (17:30)
Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)
Mercoledì 22 luglio:
Semifinali
KÍ Klaksvík - Ludogorets (16:30)
Mitrovica - Zimbru Chişinău (16:30)
Sabato 25 luglio:
Finale terzo posto (16:30)
Finale primo posto(20:00)
Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
Glentoran - Riga (14:00)
Pyunik - Wrexham (20:00)
Sabato 25 luglio
Finale terzo posto (13:00)
Finale primo posto(19:00)
Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)
Mercoledì 22 luglio
Semifinali
Athlone Town - Skopje 2014 (11:00)
Czarni Sosnowiec - WFC Nike (18:00)
Sabato 25 luglio
Finale terzo posto (11:00)
Finale primo posto(18:00)
Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)
Mercoledì 22 luglio
Semifinale
Tallinna FC Flora - Mġarr United (18:00)
Sabato 25 luglio
Finale
Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United (19:00)
Mini-torneo final winners progress to second qualifying round champions path.
Le vincitrici delle finali dei mini tornei seguono il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione
Guida alle squadre
- Hapoel, Mġarr United e Wrexham fanno il loro debutto europeo.
- Il KÍ partecipa per la 23esima volta. Solo l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato a più edizioni (24).