Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia mercoledì

La nuova stagione prende il via con il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, in programma da mercoledì.

In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma mercoledì e le finali per il primo e il terzo posto in programma sabato.

Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei dal 4 all'8 agosto ed è già stato sorteggiato.

Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato. ﻿

Primo turno di qualificazione

Orari CET

Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)

Mercoledì 22 luglio:

Semifinali

Neftçi - Budućnost (10:00)

PAOK - Hapoel Jerusalem (17:30)

Sabato 25 luglio:

Finale terzo posto (10:00)

Finale primo posto (17:30)

Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)

Mercoledì 22 luglio:

Semifinali

KÍ Klaksvík - Ludogorets (16:30)

Mitrovica - Zimbru Chişinău (16:30)

Sabato 25 luglio:

Finale terzo posto (16:30)

Finale primo posto(20:00)

Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)

Mercoledì 22 luglio

Semifinali

Glentoran - Riga (14:00)

Pyunik - Wrexham (20:00)

Sabato 25 luglio

Finale terzo posto (13:00)

Finale primo posto(19:00)

Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)

Mercoledì 22 luglio

Semifinali

Athlone Town - Skopje 2014 (11:00)

Czarni Sosnowiec - WFC Nike (18:00)

Sabato 25 luglio

Finale terzo posto (11:00)

Finale primo posto(18:00)

Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)



Mercoledì 22 luglio

Semifinale

Tallinna FC Flora - Mġarr United (18:00)

Sabato 25 luglio

Finale

Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United (19:00)

Mini-torneo final winners progress to second qualifying round champions path.

Le vincitrici delle finali dei mini tornei seguono il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione

Guida alle squadre

Hapoel, Mġarr United e Wrexham fanno il loro debutto europeo.

Il KÍ partecipa per la 23esima volta. Solo l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato a più edizioni (24).

Secondo turno di qualificazione