Analisi finale Women's Champions League: la concretezza del Barcelona fa la differenza

Sabato, la grande efficacia sotto porta ha permesso al Barcellona di vincere la sua quarta UEFA Women's Champions League con un 4-0 sull'OL Lyonnes in una partita molto combattuta almeno fino al primo tempo.

Le doppiette di Ewa Pajor e Salma Paralluelo hanno sottolineato la superiorità offensiva del Barcellona, che ha segnato quattro gol con cinque tiri in porta. Il risultato ha inoltre permesso alle blaugrana di raggiungere l'Eintracht Frankfurt a quattro titoli, dietro solo dall'OL Lyonnes. Pajor, nominata Player of the Match, ha vissuto una serata particolarmente emozionante perché aveva perso cinque finali (quattro con il Wolfsburg e una con il Barcellona).

Il gol del vantaggio del Barcellona ha messo in luce la precisione e il coordinamento che ne caratterizzano il gioco offensivo, in particolare grazie ai movimenti e alla qualità di Pajor. Secondo l'osservatrice tecnica UEFA, Gemma Grainger, la capacità di Patri Guijarro di portare palla e i movimenti intelligenti di Pajor sono stati decisivi per scardinare la difesa dell'OL.

"Patri porta palla da dietro, in modo diretto e veloce, passandola in sincronia perfetta con i movimenti di Pajor", spiega. "L'attaccante varia la sua velocità di movimento. Il tempismo di questo passaggio è fondamentale, ma lo sono anche i due tocchi che le permettono di trovare l'angolazione necessario per una conclusione di qualità".

Con questa doppietta, l'attaccante è arrivata a 11 gol in stagione, eguagliando il record del club di Alexia Putellas in una singola edizione della Women's Champions League.

"L'OL è andato all'intervallo con più possesso palla e più occasioni create del Barcellona, ma senza riuscire a segnare: per questo si è abbattuto quando ha subito il primo gol", commenta Grainger. "Il primo gol in una partita tra due squadre di così alto livello è sempre importante. Segnare dieci minuti dopo la ripresa ha dato spinta al Barcellona e anche ai suoi tifosi".

La rete di Salma Paralluelo, che ha portato il risultato sul 3-0, ha ulteriormente messo in luce la qualità tecnica del Barcellona nelle fasi decisive.

Analisi tattica Women's Champions League: la straordinaria capacità realizzativa del Barcellona

"Il terzo gol è un tiro preciso che si insacca all'incrocio dei pali", ha detto Grainger. "Paralluelo si era spostata al centro durante la partita, risultando difficile da marcare e pressare".

"Su questo gol, Paralluelo raccoglie una palla vagante e si accorge che il difensore non la segue, quindi si gira verso la porta con un primo tocco, ne effettua un altro e prepara il tiro".

A fare la differenza tra le due squadre è stata la qualità realizzativa del Barcellona. In una finale tra avversarie di questo livello, la capacità di concretizzare le occasioni con velocità, precisione e freddezza si è rivelata decisiva, permettendo alle blaugrana di concludere la Champions League 2025/26 senza sconfitte (G11 V9 P2 0S).

Gemma Grainger ha iniziato la carriera da allenatrice a livello di club con il Leeds United e il Middlesbrough, passando poi alle nazionali con la Federcalcio inglese e trascorrendo oltre un decennio alla guida di diverse rappresentative giovanili. È stata anche Ct della nazionale femminile gallese ed è attualmente Ct della nazionale femminile norvegese.