PepsiCo porta musica, sport, moda e cultura a Oslo prima della finale di UEFA Women's Champions League

I tifosi che andranno a Oslo per la finale di UEFA Women's Champions League 2025/26 potranno divertirsi con spettacoli dal vivo, giochi interattivi e attività fitness al Game Changers Live, presentato da PepsiCo.

La manifestazione gratuita di due giorni si terrà presso il locale per eventi Carls di Oslo venerdì 22 e sabato 23 maggio.

Una serie di attività dedicate al calcio e alla sua cultura precederanno la visione collettiva della finale tra Barcelona e OL Lyonnes, in programma sabato alle 18:00 CET.

La cantante norvegese Julie Bergan, nota per successi come Ignite e Arigato, ha ideato uno spettacolo di danza e moda che precederà il suo concerto Pepsi MAX Live di venerdì sera.

Jan Gunnar Solli e Natalia Barbin, ex nazionali norvegesi, si alterneranno invece come DJ nel fine settimana.

Tra le attività gratuite prenotabili figurano il bingo dedicato al calcio, una lezione di Pilates HIIT Gatorade e una corsa guidata per Oslo con il Gatorade Run Club. La sede dell'evento ospiterà anche un negozio di merchandising Pepsi e, durante il fine settimana, le esibizioni dei campioni del mondo di calcio freestyle.

Ci sarà anche il Game On: Live Panel, con gli ospiti Ian Wright e Sarina Wiegman impegnati in un'interessante conversazione a sostegno della crescita del calcio femminile.

Per quanto riguarda la ristorazione saranno disponibili diverse proposte, come i Doritos Loaded Nachos con una ricetta esclusiva dello chef Gordon Ramsay e bevande Pepsi preparate appositamente.

L'evento, della durata di due giorni, culminerà con la trasmissione in diretta della finale di UEFA Women's Champions League tra Barcelona e OL Lyonnes, che si giocherà allo stadio Ullevaal.

Visita il sito web dell'evento per consultare il programma completo e prenotare i biglietti gratuiti per gli eventi Game Changers Live in programma al Carls. Ingresso consentito ai maggiori di 20 anni dalle ore 18:00.