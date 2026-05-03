Finale di Women's Champions League: conosci Barcelona e OL Lyonnes

Il Barcelona affronterà l'OL Lyonnes nella finale di UEFA Women's Champions League, a Oslo, presso l'Ullevaal Stadion, alle 18:00 CET di sabato 23 maggio.

Si tratta della quarta volta che queste due squadre si incontrano in finale, eguagliando il record di scontri diretti tra OL e Wolfsburg. Alla loro dodicesima finale e con il sogno della nona vittoria, l'OL ha battuto il Barcelona nel 2019 e nel 2022. Il Barcelona si è preso la rivincita nel 2024, conquistando il terzo titolo.

Barcelona - OL Lyonnes in Europa Finale 2023/24: Barcelona - OL Lyonnes 2-0 (Bilbao) Finale 2021/22: Barcelona - OL Lyonnes 1-3 (Torino) Finale 2018/19: OL Lyonnes - Barcelona 4-1 (Budapest) Quarti di finale 2017/18: OL Lyonnes - Barcelona 2-1/1-0 (tot: 3-1) La prima squadra nominata ha giocato in casa la gara di andata del doppio confronto. Questa è la quarta finale tra queste due squadre. Nella finale del 2019, l'OL ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo, portandosi in vantaggio di quattro gol nei primi 30 minuti, grazie alla tripletta di Ada Hegerberg. Anche nella finale del 2022 l'OL era avanti per 3-0 all'intervallo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, conquistando l'ottavo titolo contro le allora campionesse in carica del Barcelona. Le blaugrana si sono prese la rivincita a Bilbao due anni dopo.

Fase campionato: 1° posto

7-1 c contro Bayern München

4-0 t contro Roma

3-0 c contro OH Leuven

1-1 t contro Chelsea

3-1 c contro Benfica

2-0 t contro Paris FC

Quarti di finale

12-2tot. contro Real Madrid (6-2 t, 6-0 c)

Semifinale

5-3tot. contro Bayern München (1-1 t, 4-2 c)

Miglior marcatrice: Ewa Pajor 9 (guida la classifica insieme a Alessia Russo dell'Arsenal)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 1

Come si è qualificato: campione di Spagna

Scorsa stagione: secondo posto

Titoli nazionali: 11 x Campionato, 11 x Coppa nazionale

Migliore risultato in Europa: Campione x 3 (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio in finale: V3 S3

Precedenti in finale

2024/25: 0-1 contro Arsenal (Lisbona)

2023/24: 2-0 contro OL Lyonnes (Bilbao)

2022/23: 3-2 contro Wolfsburg (Eindhoven)

2021/22: 1-3 contro OL Lyonnes (Torino)

2020/21: 4-0 contro Chelsea (Gothenburg)

2018/19: 1-4 contro OL Lyonnes (Budapest)

La stagione in breve

Il Barcelona è stato l’unico club a chiudere al primo posto il proprio girone in tutte e quattro le stagioni del formato precedente e, nella nuova fase campionato, ha conquistato la vetta della classifica, restando in testa dopo ogni giornata a partire dal netto 7-1 inflitto al Bayern München all’esordio. L’unico parziale passo falso è stato l’1-1 sul campo del Chelsea, con cui il Barça ha condiviso sia il miglior attacco della fase campionato (20 gol) sia la miglior difesa (solo 3 reti subite).

Il Barcelona ha proseguito la sua incredibile stagione nei quarti di finale iniziata, travolgendo il Real Madrid con un netto 6-2 all’andata. Al ritorno, più di 60.000 spettatori hanno assistito al 6-0 al Camp Nou, con Alexia Putellas che ha celebrato la sua 500ª presenza con il club segnando il primo gol della gara. In semifinale, il Bayern è riuscito a rimontare e strappare un 1-1 nella gara d’andata ma, al ritorno al Camp Nou, davanti a un pubblico di oltre 60.000 spettatori, il Barcelona ha conquistato una grande vittoria per 4-2.

Allenatore: Pere Romeu

Lo sapevi?

Il Barcelona ha infranto un record dell'OL, raggiungendo la sesta finale consecutiva. Avendo raggiunto complessivamente sette finali (nelle ultime otto stagioni) si piazzano al secondo posto di questa classifica, dietro solo all'OL, a quota 12 finali.

Highlights finale 2024: Barcelona - OL 2-0

La finale di Oslo

Fase campionato: 2° posto

2-1 t contro Arsenal

3-0 c contro St. Pölten

3-1 c contro Wolfsburg

3-3 t contro Juventus

3-0 t contro Manchester United

4-0 c contro Atlético de Madrid

Quarti di finale

4-1tot. contro Wolfsburg (0-1 t, 4-0dts c)

Semifinale

4-3tot. contro Arsenal (1-2 t, 3-1 c)

Miglior marcatrice: Melchie Dumornay 5

Highlights: OL Lyonnes - Arsenal 3-1 (tot. 4-3)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 2

Come si è qualificato: campione di Francia

Scorsa stagione: semifinale

Titoli nazionali: 18 x Campionato, 10 x Coppa Nazionale

Migliore risultato in Europa: Campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio in finale: V8 S3

Precedenti in finale



2023/24: 0-2 contro Barcelona (Bilbao)

2021/22: 3-1 contro Barcelona (Torino)

2019/20: 3-1 contro Wolfsburg (San Sebastián)

2018/19: 4-1 contro Barcelona (Budapest)

2017/18: 4-1dts contro Wolfsburg (Kyiv)

2016/17: 0-0dts, 7-6pens contro Paris Saint-Germain (Cardiff)

2015/16: 1-1dts, 4-3rig. contro Wolfsburg (Reggio Emilia)

2012/13: 0-1 contro Wolfsburg (Londra)

2011/12: 2-0 contro Frankfurt (Monaco)

2010/11: 2-0 contro Turbine Potsdam (Londra)

2009/10: 0-0dts, 6-7rig. contro Turbine Potsdam (Madrid)

La stagione in breve

L’OL Lyonnais è andato in svantaggio all’inizio della prima giornata contro l’Arsenal, ma Melchie Dumornay ha segnato due volte firmando il 2-1 che ha dato il via a un grande percorso nella fase a campionato. Le otto volte campionesse si sono piazzate al secondo posto, alle spalle del Barcelona solo per differenza reti. Anche l’unico pareggio è stato memorabile: l’OL ha rimontato uno svantaggio di tre gol all’intervallo sul campo della Juventus, con Wendie Renard che ha pareggiato con un rigore allo scadere.

I quarti di finale contro il Wolfsburg non sono iniziati al meglio, con le francesi costrette a ribaltare lo 0-1 in casa. Lily Yohannes ha ristabilito l’equilibrio nel primo tempo, ma il Wolfsburg ha portato la sfida ai tempi supplementari, dove il contributo di Melchie Dumornay, Damaris Egurrola e Tabitha Chawinga è risultato decisivo. Anche in semifinale le francesi sono andate in svantaggio contro l’Arsenal, perdendo 2-1 a Londra. Tuttavia, la vittoria per 3-1 nella gara di ritorno, grazie al gol decisivo nel finale di Jule Brand, ha assicurato loro un’altra finale.

Highlights finale 2022: Barcelona - OL 1-3

Allenatore: Jonatan Giráldez

Lo sapevi?

Rinominata Olympique Lyonnais in questa stagione, l'OL vanta un totale di 12 finali, cinque in più di qualsiasi altra squadra, e ben otto titoli, il doppio della seconda classificata, l'Eintracht, fermo a quattro. Tra i numerosi record della Women's Champions League che detiene, figurano quelli per partite giocate, partite vinte e gol segnati, oltre alle presenze in semifinale. Inoltre, Wendie Renard è in testa alla classifica delle presenze nella competizione (134) e 65 dei 69 gol (record nella competizione) di Ada Hegerberg sono stati segnati proprio con la maglia dell'OL.