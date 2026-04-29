OL Lyonnes - Arsenal, anteprima ritorno semifinale Women's Champions League: dove guardarla, guida alla partita e interviste

OL Lyonnes e Arsenal si affronteranno sabato 2 maggio all'OL Stadium per il ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League dopo la vittoria casalinga per 2-1 dell'Arsenal nell'andata.

OL Lyonnes - Arsenal Quando: sabato 2 maggio (15:00 CET)﻿

Dove: OL Stadium, Décines﻿

Cosa: ritorno semifinale UEFA Women's Champions League

Andata: Arsenal - OL Lyonnes 2-1

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Finale: contro Bayern München o Barcelona, sabato 23 maggio (18:00 CET), Ullevaal Stadion, Oslo

Guida alla partita

L'anno scorso, quando le due squadre si affrontarono in semifinale, l'OL vinse l'andata per 2-1. Questa volta è l'Arsenal ad essersi aggiudicato l'andata dopo la grande rimonta nel secondo tempo della sfida di domenica. Le campionesse in carica adesso puntano a eliminare le otto volte vincitrici del torneo in semifinale per la seconda edizione consecutiva.

Dodici mesi fa l'Arsenal vinse 4-1 all'OL Stadium raggiungendo la finale per la seconda volta nella sua storia. Nella storia degli scontri europei tra queste due squadre, le Gunners hanno generalmente ottenuto risultati migliori in Francia che a Londra. L'allenatrice dell'Arsenal, Renée Slegers, si è detta fiduciosa di poter contare su Chloe Kelly, assente nella partita di andata, mentre Beth Mead e Steph Catley restano in dubbio.

L'allenatore dell'OL, Jonatan Giráldez, ha ammesso che l'Arsenal "è stata la squadra migliore" nella partita di andata, anche se le sue giocatrici hanno già ribaltato uno svantaggio in questa fase a eliminazione diretta, battendo il Wolfsburg nei quarti di finale nonostante avessero esordito con una sconfitta per 1-0 in trasferta nell'andata. Melchie Dumornay, autrice di entrambe le reti dell'OL nella vittoria per 2-1 in casa dell'Arsenal nella prima giornata, e Selma Bacha non sono riuscite a entrare in campo a Londra, ma Giráldez ha dichiarato di aspettarsi di vederle in campo sabato.

Andata semifinale: Arsenal - OL Lyonnes 2-1 ﻿

Dove guardare la partita: TV e streaming

Probabili formazioni

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Svava; Shrader, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Brand

Indisponibili: Joseph (ginocchio)

In dubbio: Dumornay (non specificato), Bacha (non specificato), Micah (contusione)

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Wubben-Moy, McCabe; Little, Caldentey; Smith, Russo, Foord; Blackstenius

Indisponibili: Cooney-Cross (motivi personali), Reid (ginocchio)

In dubbio: Kelly (muscolare), Mead (motivi personali)

Stato di forma

OL Lyonnes

Ultime sei partita: SVVVPS

Ultima partita: Arsenal - OL Lyonnes 2-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League

Prossima partita: Nantes - OL Lyonnes, 29/04, Première Ligue

Situazione attuale: 1° in Première Ligue regular season, finale Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega francese

Arsenal

Ultime sei partita: VSSVVV

Ultima partita: Arsenal - OL Lyonnes 2-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League

Prossima partita: Arsenal - Leicester City, 29/04, Women's Super League

Situazione attuale: 4° in Women's Super League

Prima giornata: Arsenal - OL Lyonnes 1-2 ﻿

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Le parole dei protagonisti

Jonatan Giráldez, allenatore OL Lyonnes: "Sono soddisfatto del primo tempo [dell'andata], ma non abbiamo giocato bene nel secondo tempo, quando loro hanno iniziato a giocare in modo un po' più diretto, quindi questo è un aspetto che dovremo migliorare in vista del ritorno. Siamo ottimisti".

Dobbiamo essere più continui e mantenere un livello alto per tutti i 90 minuti. All'andata abbiamo avuto dei buoni momenti, ma in altre situazioni non abbiamo fatto bene. Tutto è ancora possibile".

Renée Slegers, allenatrice Arsenal: "Sono soddisfatta del risultato [della partita di andata], ma non è ancora detta l'ultima parola. Siamo solo a metà partita e sappiamo quanto sia forte l'OL, quindi dobbiamo mettere a punto un piano davvero valido per la partita di ritorno".

Semifinale 2024/25 Women's Champions League: Lyon - Arsenal 1-4 ﻿