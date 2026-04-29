OL Lyonnes - Arsenal, anteprima ritorno semifinale Women's Champions League: dove guardarla, guida alla partita e interviste
mercoledì 29 aprile 2026
Intro articolo
Quando si gioca? Come posso guardarla? Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League tra OL Lyonnes e Arsenal.
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OL Lyonnes e Arsenal si affronteranno sabato 2 maggio all'OL Stadium per il ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League dopo la vittoria casalinga per 2-1 dell'Arsenal nell'andata.
OL Lyonnes - Arsenal
Quando: sabato 2 maggio (15:00 CET)
Dove: OL Stadium, Décines
Cosa: ritorno semifinale UEFA Women's Champions League
Andata: Arsenal - OL Lyonnes 2-1
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Finale: contro Bayern München o Barcelona, sabato 23 maggio (18:00 CET), Ullevaal Stadion, Oslo
Guida alla partita
L'anno scorso, quando le due squadre si affrontarono in semifinale, l'OL vinse l'andata per 2-1. Questa volta è l'Arsenal ad essersi aggiudicato l'andata dopo la grande rimonta nel secondo tempo della sfida di domenica. Le campionesse in carica adesso puntano a eliminare le otto volte vincitrici del torneo in semifinale per la seconda edizione consecutiva.
Dodici mesi fa l'Arsenal vinse 4-1 all'OL Stadium raggiungendo la finale per la seconda volta nella sua storia. Nella storia degli scontri europei tra queste due squadre, le Gunners hanno generalmente ottenuto risultati migliori in Francia che a Londra. L'allenatrice dell'Arsenal, Renée Slegers, si è detta fiduciosa di poter contare su Chloe Kelly, assente nella partita di andata, mentre Beth Mead e Steph Catley restano in dubbio.
L'allenatore dell'OL, Jonatan Giráldez, ha ammesso che l'Arsenal "è stata la squadra migliore" nella partita di andata, anche se le sue giocatrici hanno già ribaltato uno svantaggio in questa fase a eliminazione diretta, battendo il Wolfsburg nei quarti di finale nonostante avessero esordito con una sconfitta per 1-0 in trasferta nell'andata. Melchie Dumornay, autrice di entrambe le reti dell'OL nella vittoria per 2-1 in casa dell'Arsenal nella prima giornata, e Selma Bacha non sono riuscite a entrare in campo a Londra, ma Giráldez ha dichiarato di aspettarsi di vederle in campo sabato.
Probabili formazioni
OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Svava; Shrader, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Brand
Indisponibili: Joseph (ginocchio)
In dubbio: Dumornay (non specificato), Bacha (non specificato), Micah (contusione)
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Wubben-Moy, McCabe; Little, Caldentey; Smith, Russo, Foord; Blackstenius
Indisponibili: Cooney-Cross (motivi personali), Reid (ginocchio)
In dubbio: Kelly (muscolare), Mead (motivi personali)
Stato di forma
OL Lyonnes
Ultime sei partita: SVVVPS
Ultima partita: Arsenal - OL Lyonnes 2-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League
Prossima partita: Nantes - OL Lyonnes, 29/04, Première Ligue
Situazione attuale: 1° in Première Ligue regular season, finale Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega francese
Arsenal
Ultime sei partita: VSSVVV
Ultima partita: Arsenal - OL Lyonnes 2-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League
Prossima partita: Arsenal - Leicester City, 29/04, Women's Super League
Situazione attuale: 4° in Women's Super League
Le parole dei protagonisti
Jonatan Giráldez, allenatore OL Lyonnes: "Sono soddisfatto del primo tempo [dell'andata], ma non abbiamo giocato bene nel secondo tempo, quando loro hanno iniziato a giocare in modo un po' più diretto, quindi questo è un aspetto che dovremo migliorare in vista del ritorno. Siamo ottimisti".
Dobbiamo essere più continui e mantenere un livello alto per tutti i 90 minuti. All'andata abbiamo avuto dei buoni momenti, ma in altre situazioni non abbiamo fatto bene. Tutto è ancora possibile".
Renée Slegers, allenatrice Arsenal: "Sono soddisfatta del risultato [della partita di andata], ma non è ancora detta l'ultima parola. Siamo solo a metà partita e sappiamo quanto sia forte l'OL, quindi dobbiamo mettere a punto un piano davvero valido per la partita di ritorno".
Dove si giocherà la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale di UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. Lo stadio ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.