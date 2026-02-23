Bracket Women's Champions League: pronostica le vincitrici sino alla finale

Sfida i tuoi amici e vinci fantastici premi pronosticando la vincitrice della UEFA Women’s Champions League.

Indovina l'esito di ogni sfida a eliminazione diretta dai quarti di finale alla finale con Bracket UEFA Women's Champions League, presentato da PlayStation.

Come funziona Bracket UEFA Women's Champions League?

Indovina la squadra che vincerà ogni quarto di finale, semifinale e la finale e totalizza punti per ogni pronostico azzeccato.

Registrati o accedi per seguire i tuoi progressi e condividere il tuo punteggio con gli amici. Il gioco è gratuito e accessibile qui.

Come vengono assegnati i punti a Bracket?

I giocatori ricevono tre punti ogni volta che indovinano la squadra che accederà al turno successivo e la squadra che vincerà la finale, indipendentemente dall'avversaria.

Quali premi si possono vincere?

Ci sono premi incredibili per chi invierà i pronostici prima dell'inizio dei quarti di finale. Il premio per il primo posto nella classifica generale è una maglia autografata da una delle due squadre finaliste di questa edizione.

Il premio per il secondo posto nella classifica generale è una maglia a scelta tra tutte le squadre partecipanti alle competizioni UEFA di questa stagione, mentre il premio per il terzo posto è un pallone ufficiale della UEFA Women's Champions League.

Gioca a Bracket