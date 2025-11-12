Analisi tattica di UEFA Women's Champions League: come il Real Madrid ha conquistato un punto in extremis contro il Paris FC

Le padrone di casa del Real Madrid hanno segnato il gol del pareggio al 98' minuto della sfida contro il Paris FC nella terza giornata di UEFA Women's Champions League, negando alle parigine un successo che ormai sembrava in tasca dopo il rigore trasformato da Lorena Azzaro nel primo tempo.

Allo scadere dei minuti di recupero, Caroline Weir ha segnato dopo una frenetica mischia nell'area del Paris FC, con un tiro che ha battuto sul tempo Mylène Chavas finendo in rete. "È un punto importante", ha dichiarato Weir alla UEFA a proposito del risultato che consente al Real Madrid di rimanere imbattuto a quota sette punti.

La cronaca di Real Madrid - Paris FC 1-1

L'osservatore tecnico UEFA, Lluís Cortés, ha elogiato il "contributo di Weir alla fase offensiva del Real Madrid" e il modo in cui ha saputo collegarsi "con grande abilità tecnica nei pochi spazi lasciati dalle avversarie", segnando infine "il gol del pareggio nell'ultima azione della partita".

La bravura di Caroline Weir negli spazi stretti

La centrocampista è stata particolarmente efficace tra le linee grazie alla "sua eccezionale consapevolezza degli spazi e al suo tempismo", secondo Cortés. "Si è posizionata costantemente nelle tasche dietro la linea di centrocampo del Paris FC, apparendo nel momento preciso in cui la portatrice di palla era pronta a giocare in avanti, e aspettando pazientemente la palla nello spazio migliore per la ricezione. Questo le ha permesso di ricevere nella zona ottimale: abbastanza lontana dalle avversarie vicine in modo da evitare la pressione immediata, ma abbastanza vicina alle compagne per ricevere il passaggio".

"La sua capacità di 'farsi trovare, non solo di essere presente fisicamente' è stata fondamentale. La centrocampista non ha occupato quegli spazi in modo permanente e passivo, ma vi è arrivata con un tempismo perfetto, rendendosi così molto più difficile da marcare. Inoltre, il suo orientamento del corpo in ricezione è stato eccellente: sempre girata di mezzo busto, già pronta a scrutare il campo prima dell'arrivo della palla. Questo le ha permesso di giocare in avanti con due tocchi, collegando l'azione successiva in progressione e mantenendo il ritmo offensivo della squadra".

Caroline Weir del Real Madrid è stata scelta come Player of the Match per il gol allo scadere contro il Paris FC UEFA via Getty Images

L'osservazione: le migliori giocatrici si collocano negli spazi tra le linee

Lluís Cortés offre alcune riflessioni sulle caratteristiche che una calciatrice deve possedere per potersi muovere negli spazi ristretti quando la difesa avversaria è ben organizzata.

"Per giocare bene in spazi ristretti a questi livelli, un giocatore deve avere un mix di intelligenza tattica, percezione degli spazi e precisione tecnica".

"Prima di tutto devono avere una buona comprensione del gioco: leggere la disposizione degli avversari e capire quale spazio occupare è il punto di partenza. In secondo luogo, tempismo e pazienza: arrivare nella zona di ricezione al momento giusto, piuttosto che stare lì troppo presto, è fondamentale per evitare di essere marcati e per offrire una vera opzione di passaggio alle compagne".

Caroline Weir sul punto 'importante' del Real Madrid

"Poi c'è la scansione degli spazi: controllare costantemente l'ambiente circostante prima di ricevere il passaggio, permette di anticipare la pressione e scegliere la mossa successiva. Anche la qualità tecnica è fondamentale: un primo tocco pulito e la capacità di controllare e passare sotto pressione sono cruciali. Infine, la velocità di esecuzione: la capacità di accelerare il gioco dopo il controllo, trasformando un piccolo vantaggio in una situazione pericolosa".

"Ciò che rende speciali giocatrici come Weir non è solo la loro capacità di saper ricevere la palla in spazi ristretti, ma anche quella di portare avanti immediatamente l'attacco senza rallentarlo. Facendo appena due tocchi, spesso è riuscita a trasformare il suo primo tocco in un passaggio a scavalcare la linea difensiva: un'azione decisiva e di alto livello che rompe la struttura avversaria e crea un vantaggio reale alla propria squadra".

Lluís Cortés ha portato il Barcelona a dei successi senza precedenti, tra cui il titolo della UEFA Women's Champions League nel 2021. Da allora ha continuato a lasciare il segno a livello internazionale ed è attualmente alla guida della nazionale femminile dell'Arabia Saudita.