Squadra della Settimana di Women's Champions League: Giornata 2

La Squadra della Settimana viene selezionata dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, composto da esperti che analizzano attentamente ogni partita. Le loro valutazioni sono supportate dall’unità di analisi UEFA con sede a Nyon, in Svizzera, che contribuisce a garantire coerenza e qualità nelle scelte finali.

Phallon Tullis-Joyce, Manchester United

Si è classificata prima tra le portiere per il parametro dei “gol evitati” (1,58) e la sua parata su Luany nel secondo tempo è stata decisiva per il secondo clean sheet consecutivo.

Flo Hermans, OH Leuven

La 17enne ha lasciato il segno contro il Twente, entrando al 57’ e spingendosi in avanti per fornire l’assist del gol vittoria al 96’ firmato da Sára Pusztai.

Maya Le Tissier, Manchester United

La capitana è stata il punto di riferimento della difesa dello United contro l’Atleti, come dimostrano i vari interventi decisivi in area di rigore.

Maëlle Lakrar, Real Madrid

Il contributo della centrale di difesa del Madrid è stato fondamentale per aiutare la sua squadra a resistere contro il Paris Saint-Germain e ottenere una grande vittoria.

Esmee Brugts, Barcelona

La terzino olandese del Barcelona è andata a segno per la seconda settimana consecutiva, segnando il gol dell'1-0 al 2' nella vittoria per 4-0 contro la Roma.

Aitana Bonmatí, Barcelona

La centrocampista è stata determinante nel gioco offensivo del Barcelona, completando più passaggi nella trequarti avversaria di qualsiasi altra giocatrice e creando cinque occasioni da gol.

Lily Yohannes, OL Lyonnes

Oltre a segnare, ha dimostrato grande visione di gioco, posizionandosi bene tra le linee e catturando l’attenzione con i suoi dribbling.

Erin Cuthbert, Chelsea

Ha segnato un gol ed è stata fondamentale nel far arrivare il pallone in area, sia durante le azioni di gioco che dai calci piazzati, creando sette occasioni da gol.

Naomie Feller, Real Madrid

Unendo velocità, intensità e qualità tecnica, ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del Madrid a Parigi, segnando il primo gol e contribuendo al secondo con un pericoloso passaggio in area, il cosiddetto 'pre-assist' per la rete di Alba Redondo.

Lineth Beerensteyn, Wolfsburg

Ha mostrato grande freddezza nella sua corsa e nella conclusione per il gol d’apertura contro il Vålerenga ed è stata eccellente nella scelta dei passaggi nella metà campo avversaria.

Pernille Harder, Bayern München

I suoi inserimenti hanno aperto spazi per le sue compagne di squadra, mentre in area ha mostrato le sue capacità da grande attaccante; la grinta e l'ottimo tempismo l'hanno aiutata a segnare il gol del vantaggio contro la Juventus.