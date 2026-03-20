Dove guardare la Women's Champions League: TV e live streaming
venerdì 20 marzo 2026
Scopri dove guardare la UEFA Women's Champions League 2025/26 nella tua nazione.
La UEFA Women's Champions League 2025/26 prosegue con la fase a eliminazione diretta e si concluderà con la finale di sabato 23 maggio a Oslo (Norvegia).
Scopri dove seguire il torneo nella tua nazione grazie alle emittenti partner della Women's Champions League.
Europa
Disney+
Isole Åland, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Ungheria, Islanda, Isola di Man, Israele, Italia, Jersey, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Isole Pitcairn, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Romania, Sant'Elena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svalbald Jan Mayen, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Città del Vaticano
Altri canali
Austria: ORF Sport+, ORF Online
Belgio: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
Cipro: Cablenet
Cechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
Francia: L'Équipe
Grecia: Mega News
Israele: One Sport, One & One 2
Kazakistan: QSport League, QSport Arena & QFootball
Norvegia: NRKTV, NRK 1, NRK 2
Paesi Bassi: NOS, NPO Extra
Portogallo: RTP 1, RTP Play
Regno Unito: BBC, BBC iPlayer
Spagna: Esports 3, 3Cat
Svezia: TV4
Svizzera: Eurovision Sport
Turchia: TRT
Ucraina: Maincast Sport, Suspilne Sport
Asia
beIN Sports
Brunei, Cambogia,Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Timor Est
PR Cina: iQiyi Sports
India: Fan Code
Australia, Nuova Zelanda e Isole del Pacifico
Disney+
Australia, Isole Cook, Figi, Polinesia Francese, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
MENA
beIN Sports, Tod.tv
Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen
Africa
ESPN
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Guinea Equatoriale, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non esclusivo), Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Riunione (non esclusivo), Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sud Sudan, Sant'Elena e Ascensione, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Sahara Occidentale, Zambia, Zimbabwe
Ghana: Sporty TV (DTT 36, StarTimes DTH 190)
Kenya: Sporty TV (Openview 125)
Nigeria: Sporty TV (StarTimes DTT 258, DTH 190, NTA)
Sud Africa: Sporty TV (StarTimes DTH 190, TV47)
Centro, Nord e Sud America, Caraibi
Disney+
Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana francese, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saba, Saint Barthélemy, Saint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin/Saint Maarten, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Uruguay, Venezuela
Brasile: Disney+
Stati Uniti d'America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+
Messico: PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megasports