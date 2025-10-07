Dove guardare la fase campionato di Women's Champions League: TV e live streaming
martedì 7 ottobre 2025
Scopri dove guardare la fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26 nella tua nazione.
La nuova fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26 inizia martedì 7 ottobre e si concluderà mercoledì 17 dicembre 2025.
Scopri dove seguire la fase campionato nella tua nazione grazie alle emittenti partner della Women's Champions League.
Europa
Disney+
Isole Åland, Albania, Armenia, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Ungheria, Islanda, Isola di Man, Israele, Italia, Jersey, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Isole Pitcairn, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Romania, Sant'Elena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svalbald Jan Mayen, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Città del Vaticano
Altri canali
Austria: ORF Sport+, ORF Online
Belgio: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
Cipro: Cablenet
Cechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
Francia: L'Équipe
Grecia: Mega News
Israele: One Sport
Kazakistan: Q Sport
Norvegia: NRKTV, NRK 1, NRK 2
Paesi Bassi: NOS, NPO Extra
Portogallo: RTP 1, RTP Play
Spagna: Esports 3, 3Cat
Svezia: TV4
Svizzera: Eurovision Sport
Turchia: TRT
Ucraina: Maincast, Suspilne Sport
Asia
beIN Sports
Cambogia, Indonesia e Timor Est, Laos, Malesia e Brunei Darussalam, Filippine, Singapore e Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, Tailandia.
PR Cina: iQiyi Sports
India: Fan Code
Australia, Nuova Zelanda e Isole del Pacifico
Disney+
Australia, Isole Cook, Stati Federati di Micronesia, Figi, Polinesia Francese e Nuova Caledonia, Kiribati, Isole Marshall, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
MENA
beIN Sports, Tod.tv
Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen
Africa
ESPN
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Isole di Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Guinea Equatoriale, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non esclusivo), Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Riunione (non esclusivo), Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sud Sudan, Sant'Elena e Ascensione, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Sahara Occidentale, Zambia, Zimbabwe
Ghana: Sporty TV (DTT 36, StarTimes DTH 190)
Kenya: Sporty TV (Openview 125)
Nigeria: Sporty TV (StarTimes DTT 258, DTH 190, NTA)
Sud Africa: Sporty TV (StarTimes DTH 190, TV47)
Centro, Nord e Sud America, Caraibi
Disney+
Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana francese, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Sint Eustatius, Sint Maarten, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Uruguay, Venezuela
Brasile: Disney+
Stati Uniti d'America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+
Messico: PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megasports