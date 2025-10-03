Confermate le rose della fase campionato di Women's Champions League
venerdì 3 ottobre 2025
Le 18 contendenti hanno confermato le loro rose ufficiali per la fase campionato 2025/26 della UEFA Women's Champions League.
Le 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League hanno confermato le loro rose dopo la scadenza delle iscrizioni del 2 ottobre.
Clicca su una singola squadra per visualizzare la rosa completa per la fase campionato.