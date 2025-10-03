UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Confermate le rose della fase campionato di Women's Champions League

venerdì 3 ottobre 2025

Le 18 contendenti hanno confermato le loro rose ufficiali per la fase campionato 2025/26 della UEFA Women's Champions League.

Le 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League hanno confermato le loro rose dopo la scadenza delle iscrizioni del 2 ottobre.

Arsenal

Atlético de Madrid

Barcelona

Bayern München

Benfica

Chelsea

Juventus

Manchester United

Oslo ospiterà la finale

OH Leuven

OL Lyonnes

Paris FC

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Roma

St. Pölten

Twente

Vålerenga

Wolfsburg

