Sorteggio fase campionato di UEFA Women's Champions League
venerdì 19 settembre 2025
Le 18 squadre in gara hanno scoperto le loro avversarie nella prima fase campionato di UEFA Women's Champions League.
Le 18 squadre della prima fase campionato di UEFA Women's Champions League 2025/26 hanno scoperto le loro sei avversarie con il sorteggio di venerdì 19 settembre a Nyon (Svizzera).
Le avversarie di ogni squadra della fase campionato
In casa
OL Lyonnes (FRA)
Real Madrid (ESP)
Twente (NED)
In trasferta
Bayern München (GER)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)
In casa
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Manchester United (ENG)
In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
St. Pölten (AUT)
Twente (NED)
In casa
Bayern München (GER)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)
In casa
Arsenal (ENG)
Juventus (ITA)
Vålerenga (NOR)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Paris Saint-Germain (FRA)
Atlético Madrid (ESP)
In casa
Arsenal (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Twente (NED)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Juventus (ITA)
Paris FC (FRA)
In casa
Barcelona (ESP)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)
In trasferta
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Twente (NED)
In casa
OL Lyonnes (FRA)
Benfica (POR)
Manchester United (ENG)
In trasferta
Bayern München (GER)
St. Pölten (AUT)
Atlético Madrid (ESP)
In casa
OL Lyonnes (FRA)
Paris Saint-Germain (FRA)
Vålerenga (NOR)
In trasferta
Wolfsburg (GER)
Juventus (ITA)
Atlético Madrid (ESP)
In casa
Arsenal (ENG)
Roma (ITA)
Twente (NED)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Paris Saint-Germain (FRA)
Paris FC (FRA)
In casa
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Atlético Madrid (ESP)
In trasferta
Arsenal (ENG)
Juventus (ITA)
Manchester United (ENG)
In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ESP)
Vålerenga (NOR)
In casa
Bayern München (GER)
Real Madrid (ESP)
OH Leuven (BEL)
In trasferta
Wolfsburg (GER)
Benfica (POR)
Manchester United (ENG)
In casa
Wolfsburg (GER)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)
In trasferta
Arsenal (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Twente (NED)
In casa
Barcelona (ESP)
St. Pölten (AUT)
Vålerenga (NOR)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ESP)
OH Leuven (BEL)
In casa
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Atlético Madrid (ESP)
In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
Roma (ITA)
Vålerenga (NOR)
In casa
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ENG)
Atlético Madrid (ESP)
In trasferta
Arsenal (ENG)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)
In casa
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Paris FC (FRA)
In trasferta
Bayern München (GER)
Roma (ITA)
Manchester United (ENG)
In casa
Chelsea (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Manchester United (ENG)
In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
Real Madrid (ESP)
Vålerenga (NOR)
Quando si gioca la fase campionato di UEFA Women's Champions League?
Prima giornata: 7/8 ottobre
Seconda giornata: 15/16 ottobre
Terza giornata: 11/12 novembre
Quarta giornata: 19/20 novembre
Quinta giornata: 9/10 dicembre
Sesta giornata: 17 dicembre
Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta, quarti di finale, semifinali e finale: 18 dicembre
Come funzionava il sorteggio?
I 18 club erano divisi in tre fasce da sei. Le fasce erano composte in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione. L'Arsenal, detentore della Women's Champions League, è prima testa di serie in fascia 1.
Le avversarie di ogni squadra e il campo di gioco (in casa o in trasferta) sono stati determinati tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due avversarie di ciascuna delle tre fasce, affrontando un'avversaria per fascia in casa e l'altra in trasferta.
Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni squadra poteva giocare contro un massimo di due avversarie di un'altra federazione.
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League?
La finale di UEFA Women's Champions League 2026 si giocherà allo Stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) il 22, 23 o 24 maggio 2026.