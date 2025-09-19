UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Sorteggio fase campionato di UEFA Women's Champions League

venerdì 19 settembre 2025

Le 18 squadre in gara hanno scoperto le loro avversarie nella prima fase campionato di UEFA Women's Champions League.

Le 18 squadre della prima fase campionato di ﻿UEFA Women's Champions League 2025/26 hanno scoperto le loro sei avversarie con il sorteggio di venerdì 19 settembre a Nyon (Svizzera).

Come funziona il nuovo format?

Le avversarie di ogni squadra della fase campionato

Arsenal

In casa
OL Lyonnes (FRA)
Real Madrid (ESP)
Twente (NED)

In trasferta
Bayern München (GER)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)

Atlético Madrid

In casa
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Manchester United (ENG)

In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
St. Pölten (AUT)
Twente (NED)

Barcelona

In casa
Bayern München (GER)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)

Bayern München

In casa
Arsenal (ENG)
Juventus (ITA)
Vålerenga (NOR)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Paris Saint-Germain (FRA)
Atlético Madrid (ESP)

Benfica

In casa
Arsenal (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Twente (NED)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Juventus (ITA)
Paris FC (FRA)

Chelsea

In casa
Barcelona (ESP)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)

In trasferta
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Twente (NED)

Juventus

In casa
OL Lyonnes (FRA)
Benfica (POR)
Manchester United (ENG)

In trasferta
Bayern München (GER)
St. Pölten (AUT)
Atlético Madrid (ESP)

Manchester United

In casa
OL Lyonnes (FRA)
Paris Saint-Germain (FRA)
Vålerenga (NOR)

In trasferta
Wolfsburg (GER)
Juventus (ITA)
Atlético Madrid (ESP)

OH Leuven

In casa
Arsenal (ENG)
Roma (ITA)
Twente (NED)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Paris Saint-Germain (FRA)
Paris FC (FRA)

OL Lyonnes

In casa
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Atlético Madrid (ESP)

In trasferta
Arsenal (ENG)
Juventus (ITA)
Manchester United (ENG)

Paris FC

In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ESP)
Vålerenga (NOR)

Paris Saint-Germain

In casa
Bayern München (GER)
Real Madrid (ESP)
OH Leuven (BEL)

In trasferta
Wolfsburg (GER)
Benfica (POR)
Manchester United (ENG)

Real Madrid

In casa
Wolfsburg (GER)
Roma (ITA)
Paris FC (FRA)

In trasferta
Arsenal (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Twente (NED)

Roma

In casa
Barcelona (ESP)
St. Pölten (AUT)
Vålerenga (NOR)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ESP)
OH Leuven (BEL)

St. Pölten

In casa
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Atlético Madrid (ESP)

In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
Roma (ITA)
Vålerenga (NOR)

Twente

In casa
Chelsea (ENG)
Real Madrid (ENG)
Atlético Madrid (ESP)

In trasferta
Arsenal (ENG)
Benfica (POR)
OH Leuven (BEL)

Vålerenga

In casa
Wolfsburg (GER)
St. Pölten (AUT)
Paris FC (FRA)

In trasferta
Bayern München (GER)
Roma (ITA)
Manchester United (ENG)

Wolfsburg

In casa
Chelsea (ENG)
Paris Saint-Germain (FRA)
Manchester United (ENG)

In trasferta
OL Lyonnes (FRA)
Real Madrid (ESP)
Vålerenga (NOR)

Quando si gioca la fase campionato di UEFA Women's Champions League?

Prima giornata: 7/8 ottobre
Seconda giornata: 15/16 ottobre
Terza giornata: 11/12 novembre
Quarta giornata: 19/20 novembre
Quinta giornata: 9/10 dicembre
Sesta giornata: 17 dicembre

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta, quarti di finale, semifinali e finale: 18 dicembre

Come funzionava il sorteggio?

I 18 club erano divisi in tre fasce da sei. Le fasce erano composte in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione. L'Arsenal, detentore della Women's Champions League, è prima testa di serie in fascia 1.

Le avversarie di ogni squadra e il campo di gioco (in casa o in trasferta) sono stati determinati tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro due avversarie di ciascuna delle tre fasce, affrontando un'avversaria per fascia in casa e l'altra in trasferta.

Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni squadra poteva giocare contro un massimo di due avversarie di un'altra federazione.

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League?

La finale di UEFA Women's Champions League 2026 si giocherà allo Stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) il 22, 23 o 24 maggio 2026.

