Dove guardare la Women's Champions League: TV e live streaming
mercoledì 11 febbraio 2026
Scopri dove guardare la UEFA Women's Champions League 2025/26 nella tua nazione.
La UEFA Women's Champions League viene trasmessa in diretta in tutto il mondo.
Europa
Isole Åland: Disney+, ESPN UK
Albania: Disney+, ESPN UK
Andorra: Disney+, ESPN UK
Armenia:Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Austria:Disney+, ESPN UK, ORF, Eurovision Sport
Azerbaigian: Disney+, ESPN UK
Belgio: Disney+, Eurovision Sport, VRT, ESPN UK
Bosnia-Erzegovina: Disney+, ESPN UK
Bulgaria: Disney+, ESPN UK
Territorio britannico dell'Oceano Indiano: Disney+, ESPN UK
Croazia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Cipro: Disney+, ESPN UK
Cechia: Disney+, CT Sport Plus, ESPN UK
Danimarca: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Estonia: Disney+, ESPN UK
Isole Faroe: Disney+, ESPN UK
Finlandia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Francia: Disney+, ESPN UK, L'Equipe
Territori francesi d'oltremare: Disney+, ESPN UK
Georgia: Disney+, ESPN UK
Germania: Eurovision Sport, Disney+, ESPN UK
Gibilterra: Disney+, ESPN UK
Grecia: Disney+, Mega
Groenlandia: Disney+, ESPN UK
Guernsey: Disney+, ESPN UK
Ungheria: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Islanda: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Isola di Man: Disney+, ESPN UK
Israele: Disney+, ESPN UK
Italia: Disney+, ESPN UK
Jersey: Disney+, ESPN UK
Kazakistan: Disney+, ESPN UK
Kosovo: Disney+, ESPN UK
Lettonia: Disney+, ESPN UK
Liechtenstein: Disney+, ESPN UK
Lituania: Disney+, ESPN UK
Lussemburgo: Disney+, ESPN UK
Malta: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Moldova: Disney+, ESPN UK
Montecarlo: Disney+, ESPN UK
Montenegro: Disney+, ESPN UK
Paesi Bassi: Disney+, NOS, ESPN UK
Macedonia del Nord: Disney+, ESPN UK
Norvegia: Disney+, NRKTV, TV2 Sport 1, ESPN UK
Isole Pitcairn: Disney+, ESPN UK
Polonia: Disney+, ESPN UK
Portogallo: Disney+, ESPN UK, RTP
Repubblica d'Irlanda: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Romania: Disney+, ESPN UK
Sant'Elena: Disney+, ESPN UK
San Marino: Disney+, ESPN UK
Serbia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
San Martino: Disney+, ESPN UK
Slovacchia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Slovenia: Disney+, ESPN UK
Spagna: Disney+, ESPN UK, Esport 3, RTVE
Svalbard Jan Mayen: Disney+, ESPN UK
Svezia: Disney+, TV4 Online
Svizzera: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Turchia: Disney+, Tabii, ESPN UK
Ucraina: Disney+, Suspilne Sport, ESPN UK
Regno Unito: Disney+, ESPN UK, BBC iPlayer
Città del Vaticano: Disney+, ESPN UK
Resto del mondo
Asia Pacifico (Malesia & Brunei Darussalam, Indonesia & Timor-Leste, Cambogia, Laos, Filippine, Tailandia, Singapore e Hong Kong SAR): beIN Sports
Australia e Nuova Zelanda (Australia, Isole Cook, Fiji, Polinesia Francese, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu): Disney+
America Latina (Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bonaire, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana Francese, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saba, St Barthélemy, St Eustatius, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Maarten, St Martin, St Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela): Disney+
USA: The Golazo Network
Messico: TVC Deportes
Medio Oriente/Nord Africa (Algeria, Bahrain, Chad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Morocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen): beIN Sports
Africa Subsahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Chad, Comoros, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Guinea Equatoriale, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Eswatini, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, St Helena e Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe): ESPN2