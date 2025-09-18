Dove guardare il sorteggio della fase campionato di Women's Champions League: TV e live streaming
giovedì 18 settembre 2025
Intro articolo
Scopri dove guardare il sorteggio della UEFA Women's Champions League 2025/26 nella tua nazione.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il sorteggio della fase campionato di UEFA Women's Champions League verrà effettuato venerdì 19 settembre alle 12:00 CET.
Scopri quali emittenti trasmetteranno il sorteggio della fase campionato di Women's Champions League.
Emittenti partner
Europa
Isole Åland: Disney+, ESPN UK
Albania: Disney+, ESPN UK
Andorra: Disney+, ESPN UK
Armenia:Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Austria:Disney+, ESPN UK, ORF, Eurovision Sport
Azerbaigian: Disney+, ESPN UK
Belgio: Disney+, Eurovision Sport, VRT, ESPN UK
Bosnia-Erzegovina: Disney+, ESPN UK
Bulgaria: Disney+, ESPN UK
Territorio britannico dell'Oceano Indiano: Disney+, ESPN UK
Croazia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Cipro: Disney+, ESPN UK
Cechia: Disney+, CT Sport Plus, ESPN UK
Danimarca: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Estonia: Disney+, ESPN UK
Isole Faroe: Disney+, ESPN UK
Finlandia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Francia: Disney+, ESPN UK, L'Equipe
Territori francesi d'oltremare: Disney+, ESPN UK
Georgia: Disney+, ESPN UK
Germania: Eurovision Sport, Disney+, ESPN UK
Gibilterra: Disney+, ESPN UK
Grecia: Disney+, Mega
Groenlandia: Disney+, ESPN UK
Guernsey: Disney+, ESPN UK
Ungheria: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Islanda: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Isola di Man: Disney+, ESPN UK
Israele: Disney+, ESPN UK
Italia: Disney+, ESPN UK
Jersey: Disney+, ESPN UK
Kazakistan: Disney+, ESPN UK
Kosovo: Disney+, ESPN UK
Lettonia: Disney+, ESPN UK
Liechtenstein: Disney+, ESPN UK
Lituania: Disney+, ESPN UK
Lussemburgo: Disney+, ESPN UK
Malta: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Moldova: Disney+, ESPN UK
Montecarlo: Disney+, ESPN UK
Montenegro: Disney+, ESPN UK
Paesi Bassi: Disney+, NOS, ESPN UK
Macedonia del Nord: Disney+, ESPN UK
Norvegia: Disney+, NRKTV, TV2 Sport 1, ESPN UK
Isole Pitcairn: Disney+, ESPN UK
Polonia: Disney+, ESPN UK
Portogallo: Disney+, ESPN UK, RTP
Repubblica d'Irlanda: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Romania: Disney+, ESPN UK
Sant'Elena: Disney+, ESPN UK
San Marino: Disney+, ESPN UK
Serbia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
San Martino: Disney+, ESPN UK
Slovacchia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Slovenia: Disney+, ESPN UK
Spagna: Disney+, ESPN UK, Esport 3, RTVE
Svalbard Jan Mayen: Disney+, ESPN UK
Svezia: Disney+, TV4 Online
Svizzera: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Turchia: Disney+, Tabii, ESPN UK
Ucraina: Disney+, Suspilne Sport, ESPN UK
Regno Unito: Disney+, ESPN UK,BBC iPlayer
Città del Vaticano: Disney+, ESPN UK
Resto del mondo
Asia Pacifico: beIN Sports
USA: The Golazo Network
Messico: TVC Deportes
Medio Oriente/Nord Africa: beIN Sports