Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League si disputerà sotto forma di mini-tornei a eliminazione diretta il 27 e 30 agosto, portando avanti la competizione dal nuovo look.

Con un nuovo format per questa edizione, il torneo non si disputa più con la vecchia fase a gironi a 16 squadre ma con una fase campionato a 18 squadre, alla quale entrano direttamente nove club tra cui l'Arsenal campione in carica. Gli altri nove proverranno da tre turni di qualificazione, suddivisi in percorso Campioni (quattro squadre qualificate) e percorso Piazzate (cinque squadre qualificate).

Il percorso Campioni inizia con il primo turno di qualificazione mercoledì e sabato e decreterà le ultime sei contendenti al secondo turno di qualificazione. Queste squadre si uniranno alle 22 già sorteggiate nei mini-tornei a eliminazione diretta. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno il St. Pölten al terzo turno di qualificazione del percorso Campioni.

Il percorso Piazzate inizia con il secondo turno di qualificazione, disputato da 15 squadre in quattro mini-tornei. Le quattro vincitrici raggiungeranno Real Madrid, Häcken, Paris FC, Atlético Madrid, Eintracht Francoforte e Sporting CP al terzo turno di qualificazione del percorso Piazzate.

Ventidue 22 squadre passeranno invece da questi mini-tornei alla nuova UEFA Women's Europa Cup. Le 11 seconde classificate dei gironi accederanno al secondo turno di qualificazione, mentre le 11 terze classificate accederanno al primo turno di qualificazione.

Incontri del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League

Percorso Piazzate

Le quattro vincitrici della finale raggiungono Real Madrid, Häcken, Paris FC, Atlético Madrid, Eintracht Francoforte e Sporting CP al terzo turno di qualificazione (giocato con partite di andata e ritorno; le cinque vincitrici accedono alla fase campionato).

Gruppo 1 (squadra ospitante: Hammarby)

Semifinali (27 agosto)

Hammarby - Metalist 1925 Kharkiv

Manchester United - PSV Eindhoven

Gruppo 2 (squadra ospitante: Sparta Praha)

Semifinali (27 agosto)

Roma - Aktobe

Sparta Praga - Nordsjælland

Gruppo 3 (squadra ospitante: Inter)

Semifinali (27 agosto)

Valur - Braga

Vigili del fuoco - Inter

Gruppo 4 (squadra ospitante: Austria Vienna)

Semifinale (27 agosto)

Città di Glasgow - Austria Wien

Direttamente in finale (30 agosto): FC Minsk

Guida alle squadre

• Lo Sparta Praga è alla 22esima partecipazione ed è dietro solo all'SFK 2000 Sarajevo (23).

• Brann, Glasgow City, Roma, Sparta e Valur hanno superato i quarti di finale.

• Brann, Hammarby e Roma hanno già partecipato alla vecchia fase a gironi.

• All'esordio: Aktobe, Inter.

• L'Austria Wien è stata precedentemente iscritta come USC Landhaus.

Percorso Campioni

Le sette vincitrici delle finali raggiungono il St. Pölten al terzo turno di qualificazione (disputato con partite di andata e ritorno; le quattro vincitrici accedono alla fase campionato).

Gruppo 1 (squadra ospitante: Mura)

Semifinali (27 agosto)

Mura - Vincitrice Gruppo 2 primo turno di qualificazione

BIIK-Shymkent - GKS Katowice

Gruppo 2 (squadra ospitante: Apollon LFC)

Semifinali (27 agosto)

Apollo LFC - Young Boys 

Fortuna Hjørring - Hibernian

Gruppo 3 (squadra ospitante: OH Leuven)

Semifinali (27 agosto)

SFK 2000 Sarajevo - OH Leuven

Rosengård - Vincitrice Gruppo 3 primo turno di qualificazione

Gruppo 4 (Host: Vllaznia)

Semifinali (27 agosto)

Ferencvárosi - Vincitrice Gruppo 1 primo turno di qualificazione

Vllaznia - Dinamo-BSUPC

Gruppo 5 (squadra ospitante: Gintra)

Semifinali (27 agosto)

Gintra - Farul Constanța

Vorskla Poltava - Vincitrice Gruppo 6 primo turno di qualificazione

Gruppo 6 (squadra ospitante: Twente)

Semifinali (27 agosto)

Twente - Crvena Zvezda 

Breidablik - Vincitrice Gruppo 5 primo turno di qualificazione

Gruppo 7 (squadra ospitante: HJK Helsinki)

Semifinali (27 agosto)

Slavia Praga - Vincitrice Gruppo 4 primo turno di qualificazione

Vålerenga - HJK Helsinki

Le finali e le finali terzo posto di tutti i gironi si giocano il 30 agosto.

Guida alle squadre

• Il Sarajevo partecipa per la 23esima edizione (inclusa la UEFA Women's Cup precedente al 2009), sempre consecutivamente. Il Gintramake è alla 22esima partecipazione.

• Il Fortuna è arrivato secondo nel 2002/03, l'HJK Helsinki e il Rosengård sono state semifinaliste e Breidablik e Slavia sono arrivate agli ottavi.

• Breidablik, Rosengård, Slavia, Twente, Vålerenga e Vllaznia hanno già partecipato alla vecchia fase a gironi.

• All'esordio: OH Leuven.

Accesso diretto alla fase campionato Nove squadre accedono direttamente alla nuova fase campionato (mentre gli altri nove posti saranno occupati dalle vincitrici del terzo turno di qualificazione). Questi i club che partiranno direttamente dalla fase campionato, come da lista di accesso: Campione in carica: Arsenal

Francia: Lione, Paris Saint-Germain

Germania: Bayern Monaco, Wolfsburg

Spagna: Barcelona

Inghilterra: Chelsea

Portogallo: Benfica

Italia: Juventus