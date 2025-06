Confermate le squadre partecipanti alla Women's Champions League 2025/26

Un totale di 74 squadre provenienti da 50 federazioni diverse prenderanno parte alla nuova UEFA Women's Champions League, che dall'edizione 2025/26 sarà rinnovata ed allargata. Altre 12 squadre accederanno invece direttamente alla nuova UEFA Women's Europa Cup, totalmente a eliminazione diretta.

Nove club, tra cui le campionesse in carica dell'Arsenal, accedono direttamente alla fase campionato a 18 squadre, mentre le altre 65 dovranno superare uno dei tre turni di qualificazione.

In totale, 58 club parteciperanno ai sorteggi del primo e del secondo turno di qualificazione, in programma martedì rispettivamente alle 12:00 e alle 14:00 CET. Entrambi i turni saranno disputati come minitornei a eliminazione diretta in gara unica, come il precedente turno 1. Altre sette squadre partiranno dal terzo turno di qualificazione, che come il precedente turno 2 si giocherà con gare di andata e ritorno.

Insieme all'Arsenal ci saranno le ex campionesse del Barcelona, Eintracht Frankfurt, OL Lyonnes (Lyon) e Wolfsburg. Le 10 esordienti sono AEK Athens, Agram, Aktobe, Athlone Town, Budućnost, Inter, NSÍ Runavík, OH Leuven, Riga FC e Swieqi United, che portano il numero assoluto di partecipanti alla competizione a oltre 300.

Le competizioni femminili UEFA per club: format, calendario

Modalità di accesso e turni

• La lista d'accesso è determinata dal ranking per club femminili UEFA al termine della stagione 2023/24.

• Oltre alle vincitrici della Women's Champions League della stagione precedente (l'Arsenal), altri otto club accedono direttamente alla fase campionato: le prime due classificate delle federazioni al 1° e 2° posto nel ranking (Francia e Germania) e le campionesse delle federazioni dal 3° a 6° posto nel ranking (Spagna, Inghilterra, Portogallo e Italia).

• Altre quattro squadre accedono alla fase campionato attraverso il percorso Campioni e cinque attraverso il percorso Piazzate, che viene ampliato per includere due nuove squadre: la seconda classificata della federazione al 17° posto nel ranking e, per la prima volta, la terza classificata della federazione al 7° posto nel ranking.

• La lista d'accesso determina le squadre che seguono ogni percorso e i vari turni delle qualificazioni.

Verso Oslo: le date della UEFA Women's Champions League 2025/26

Primo turno di qualificazione (mini tornei in sede unica)

Sorteggio: 12:00 CET, 24 giugno, Nyon

Semifinali: 30 luglio

Finali primo/terzo posto: 2 agosto

Secondo turno di qualificazione (mini tornei in sede unica)

Sorteggio: ore 14:00 CET, 24 giugno, Nyon

Semifinali: 27 agosto

Finali primo/terzo posto: 30 agosto

Terzo turno di qualificazione

Sorteggio: 31 agosto, Nyon

Andata: 11 settembre

Ritorno: 18 settembre

Fase campionato

Sorteggio: 19 settembre, Nyon

Giornata 1: 7/8 ottobre

Giornata 2: 15/16 ottobre

Giornata 3: 11/12 novembre

Giornata 4: 19/20 novembre

Giornata 5: 9/10 dicembre

Giornata 6: 17 dicembre

Spareggi fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Quarti di finale

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Semifinali

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon

Andata: 25/26 aprile

Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)

22, 23 o 24 maggio, da concordare

Il cammino vittorioso dell'Arsenal nel 2024/25: tutti i gol

Entrano nella fase campionato:

1 Barcelona (ESP) 124,000

2 OL Lyonnes (FRA) 104,000

3 Chelsea (ENG) 93,000

4 Bayern München (GER) 76,000

5 Wolfsburg (GER) 69,000

6 Paris Saint-Germain (FRA) 69,000

7 Arsenal (ENG, campione in carica) 55,000

8 Juventus (ITA) 39,000

9 Benfica (POR) 33,000

PERCORSO CAMPIONI – cinque squadre si qualificano alla fase campionato

Entrano al terzo turno di qualificazione:

1 St. Pölten (AUT) 27,000

Entrano al secondo turno di qualificazione:

1 Slavia Praha (CZE) 24,000

2 Rosengård (SWE) 24,000

3 Twente (NED) 16,000

4 Vålerenga (NOR) 16,000

5 Vorskla Poltava (UKR) 14,000

6 BIIK-Shymkent (KAZ) 13,500

7 Vllaznia (ALB) 13,000

8 Apollon LFC (CYP) 12,000

9 Mura (SVN) 11,000

10 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 10,000

11 Gintra (LTU) 9,000

12 Ferencváros (HUN) 9,000

13 Fortuna Hjørring (DEN) 9,000

14 Breidablik (ISL) 8,500

15 Dinamo-BSUPC (BLR) 7,000 

16 Young Boys (SUI) 2,850

17 Hibernian (SCO) 2,400

18 Crvena Zvezda (SRB) 2,300

19 OH Leuven (BEL) 2,200

20 Farul Constanța (ROU) 2,000

21 HJK Helsinki (FIN) 1,900

22 GKS Katowice (POL) 1,800

Entrano al primo turno di qualificazione

1 Racing FC Union Luxembourg (LUX) 7,500

2 Tallinna FC Flora (EST) 6,000

3 Kiryat Gat (ISR) 6,000

4 Lanchkhuti (GEO) 5,500

5 Agarista CSF Anenii Noi 2020 (MDA) 5,500

6 NSA Sofia (BUL) 4,500

7 Mitrovica (KOS) 4,000

8 Spartak Myjava (SVK) 4,000

9 Ljuboten (MKD) 3,500

10 Agram (CRO) 2,100

11 Cardiff City (WAL) 2,000

12 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (TUR) 1,900

13 AEK Athens (GRE) 1,800

14 Athlone Town (IRL) 1.600

15 Swieqi United (MLT) 1,500

16 Riga FC (LVA) 1,300

17 Budućnost (MNE) 1,300

18 Cliftonville (NIR) 1,200

19 Pyunik (ARM) 1,000

20 Neftçi (AZE) 1,000

21 NSÍ Runavík (FRO) 1,000



PERCORSO PIAZZATE – quattro si qualificano alla fase campionato

Entrano al terzo turno di qualificazione:

1 Real Madrid (ESP) 43,000

2 Häcken (SWE) 28,000

3 Paris FC (FRA) 14,000

4 Atlético de Madrid (ESP) 13,399

5 Eintracht Frankfurt (GER) 12,500

6 Sporting CP (POR) 6,600

Entrano al secondo turno di qualificazione:

1 Roma (ITA) 32,000

2 Sparta Praha (CZE) 21,000

3 Brann (NOR) 17,000

4 Manchester United (ENG) 13,699

5 Valur (ISL) 11,500

6 FC Minsk (BLR) 10,500

7 Glasgow City (SCO) 10,000

8 Hammarby (SWE) 8,000

9 Inter (ITA) 7,600

10 Metalist 1925 Kharkiv (UKR) 7,000

11 Braga (POR) 6,600

12 PSV Eindhoven (NED) 5,000

13 Austria Wien (AUT) 4,150

14 Nordsjaelland (DEN) 2,950

15 Aktobe (KAZ) 1,950

I dieci gol più belli della Women's Champions League 2024/25

• Il Sarajevo partecipa per la 23esima volta (record) (inclusa la Coppa UEFA femminile prima del 2009), sempre in edizioni consecutive. Gintra e Sparta Praga partecipano per la 22esima volta.

• L'OL punta al nono titolo, un record.

• L'Eintracht Frankfurt ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Frankfurt.

• Il Barcellona insegue un nuovo record: la sesta finale consecutiva.

• Arsenal e Wolfsburg sono alla ricerca del terzo titolo.

• Chelsea, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain sono le altre squadre che hanno già raggiunto la finale.

• Chelsea e OL hanno perso nelle semifinali della scorsa stagione; Bayern, Real Madrid e Wolfsburg sono arrivati ai quarti di finale.

• All'esordio: AEK, Agram, Aktobe, Athlone Town, Budućnost, Inter, NSÍ, OH Leuven, Riga FC, Swieqi United

• L'Austria Vienna ha partecipato in precedenza con il nome di USC Landhaus.