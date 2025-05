Stina Blackstenius eletta Player of the Match ufficiale della finale di UEFA Women's Champions League

Stina Blackstenius è stata eletta Player of the Match della finale di UEFA Women's Champions League dopo il gol vittoria contro il Barcelona a Lisbona.

La partita minuto per minuto: Arsenal - Barcelona 1-0

Blackstenius è stata scelta dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA: "Prima del gol ha avuto due occasioni facendo due tagli perfetti verso la porta avversaria. Poi è arrivato il gol a coronare una prestazione da trascinatrice; l'assist di Mead dimostra anche il grande impatto delle sostituzioni per cambiare l'inerzia della partita in favore delle Gunners".

Dopo la partita, Blackstenius ha commentato: "Non ci posso credere. Non riesco proprio a credere che abbiamo vinto la Champions League, non me ne sono ancora resa conto. L'allenatore mi ha detto di correre in profondità per allungare la squadra avversaria. Questa è stata, ancora una volta, una grande prestazione di squadra. Sono così orgogliosa del nostro percorso, di come siamo arrivate qui e di come abbiamo gestito la partita oggi".

Le Player of the Match delle finali precedenti

2024: Aitana Bonmatí (Barcelona)

2023: Patri Guijarro (Barcelona)

2022: Amandine Henry (Lyon)

2021: Aitana Bonmati (Barcelona)

2020: Delphine Cascarino (Lyon)

2019: Ada Hegerberg (Lyon)

2018: Amandine Henry (Lyon)

2017: Dzsenifer Marozsán (Lyon)