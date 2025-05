L'allenatore del Barcelona, Pere Romeu, si prepara alla finale di UEFA Women's Champions League contro l'Arsenal

Nell'estate del 2024, l'allenatore Jonatan Giráldez ha lasciato il Barcelona dopo tre gloriosi anni in cui ha vinto dieci dei 12 trofei possibili, tra cui due titoli consecutivi di UEFA Women's Champions League.

Il club non ha dovuto guardare lontano per trovare il suo sostituto, affidandosi al vice di Giráldez, Pere Romeu. Nato a Barcellona, Romeu ha lavorato per un po' di tempo con le squadre maschili del club (compreso un periodo con un giovane Gavi), prima di passare al calcio femminile. Il tecnico ha parlato con la UEFA prima della finale contro l'Arsenal.

Verso Arsenal - Barcelona: le ultime

Su come è cambiato il Barcelona dalla scorsa stagione

Ci sono sempre degli aggiustamenti da una stagione all'altra. Alcune giocatrici che erano titolari la scorsa stagione, o che hanno giocato partite importanti, come Lucy Bronze, Mariona Caldentey, non sono qui. Ma ora abbiamo calciatrici come Ewa Pajor. Già solo questo cambiamento fa sì che la squadra giochi in modo diverso.

Avere Ewa Pajor ci dà un peso maggiore in area sui cross e sulle palle inattive. Il compito dell'allenatore è quello di assicurarsi che tutto ciò che funzionava prima funzioni ancora, ma anche di valorizzare i punti di forza della squadra. Questo è stato il mio lavoro principale in questa stagione.

Tutti i gol del Barcelona nella Women's Champions League 2024/25

Sulla carriera da allenatore

Sono molto competitivo e mi piace vedere la mia squadra vincere. Ma alleno perché amo la quotidianità, perché mi piace convincere le persone che giocare in un modo ci avvicini alla vittoria piuttosto che giocare in un altro.

Su Clàudia Pina

La maggior parte dei tiri che fa, o vanno in porta o prendono i leghi. Pochissimi dei suoi tiri vanno lontano dal bersaglio ed è una qualità difficile da trovare nel calcio. Mentre altre persone hanno fretta di tirare, Clàudia fa un tocco in più per poter tirare in porta nel modo migliore e più pulito possibile.

È una persona molto calma ma è anche simpatica. Si allena sempre al massimo col sorriso stampato sul volto, ma è anche molto competitiva. Ci fidiamo molto di lei ed è facile essere diretti con lei.

Clàudia Pina festeggia la vittoria in semifinale contro il Chelsea NurPhoto via Getty Images

Sull'accademia La Masia del club

La cosa risaputa è che a livello giovanile il Barcelona ha i migliori calciatori e calciatrici. Questo ti rende già più vigile perché hai a che fare con giocatori migliori di quelli con cui avevi lavorato prima. I calciatori qui sono formati con una mentalità specifica che li aiuta quando scalano le fasce d'età e si avvicinano sempre di più al calcio professionistico.

Non ci sono molti segreti: avere i migliori giocatori, allenarli bene, aiutarli a migliorare e trasformarli in giocatori competitivi. Per chi è uscito dalla Masia come Clàudia Pina, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, quando sei stato in un posto per molto tempo, hai un senso di appartenenza che non hai quando arrivi. Quindi, per qualcuno che è qui da anni, difendere la maglia del Barça, può essere una sensazione più grande che per le persone che vengono da fuori.

La strada del Barcelona verso la finale del 2024: ogni gol

Sulla preparazione per la finale

Mi piace molto fermarmi nel mio ufficio a guardare le partite dell'Arsenal. Studio le tattiche e chi sono le calciatrici più importanti per il loro gioco. Mi soffermo sugli aspetti da trasmettere alla squadra, ma in questi momenti sono relativamente calmo. Quando la partita si avvicina inizi a sentire la tensione.

Sono felice che a vedere la finale dal vivo ci saranno la mia famiglia e i miei amici. Mi farà piacere vederli sugli spalti, ma non mi mette ulteriore pressione. Mi sembra tutto molto naturale.