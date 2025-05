Arbitro della finale di Women's Champions League: Ivana Martinčić

La croata Ivana Martinčić arbitrerà la finale della UEFA Women's Champions League 2025 tra Arsenal e Barcelona, in programma per sabato 24 maggio all'Estádio José Alvalade di Lisbona, in Portogallo. La partita inizierà alle 18:00 CET (17:00 ora locale).

Guida alla finale

Arbitro internazionale dal 2014, la 39enne croata dirigerà la sua prima finale di UEFA Women's Champions League dopo aver ricoperto il ruolo di quarto ufficiale nella finale dello scorso anno tra Lyon e Barcelona a Bilbao.

In questa stagione, ha diretto tre partite di UEFA Women's Champions League ed è stata selezionata come arbitro per la fase finale di UEFA Women's EURO 2025.

Squadra arbitrale della finale di UEFA Women’s Champions League 2025

Arbitro: Ivana Martinčić (Croazia)

Assistenti: Sanja Rođak-Karšić & Maja Petravić (Croazia)

Quarto ufficiale: Ivana Projkovska (Macedonia del Nord)

Assistente di riserva: Staša Špur (Slovenia)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (Portogallo)

Assistente VAR: Momčilo Marković (Serbia)

Supporto VAR: Alen Borošak (Slovenia)

La campagna UEFA "Be a Referee!" ha l’obiettivo di ispirare i giovani a intraprendere la carriera arbitrale. L’iniziativa rientra in un programma più ampio della UEFA, pensato per sostenere le federazioni nazionali affiliate nelle loro attività di reclutamento di nuovi arbitri.