Lyon - Arsenal 1-4 (tot. 3-5): l'Arsenal ribalta il risultato dell'andata

L'Arsenal ribalta il risultato della gara di andata e si impone per 4-1 all'OL Stadium, grazie ai gol di Mariona Caldentey, Alessia Russo, Caitlin Foord e ad un autogol di Christiane Endler. La squadra inglese si appresta a giocare la sua prima finale nella competizione da quando ha sollevato il trofeo nel 2006/07.

Momenti chiave 5': Autogol di Endler

45+1': Mariona trova il gol con un tiro dalla lunga distanza

46': Russo incrementa il vantaggio per l'Arsenal

63': Foord realizza il quarto gol

81': Dumornay segna il gol della bandiera per il Lyon

La partita in breve: l'Arsenal rimonta e conquista la finale

Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara di andata, l'Arsenal trova il pari nella sfida di ritorno dopo appena cinque minuti: sugli sviluppi del corner battuto da Chloe Kelly nasce una mischia sulla linea di porta e Christiane Endler devia il pallone nella propria rete.

I Gunners controllano il possesso palla nel primo tempo, ma il Lyon riesce comunque a creare alcune occasioni pericolose: Leah Williamson mura un colpo di testa di Wendie Renard, mentre Selma Bacha sfiora la traversa su punizione.

Poco prima dell’intervallo, Mariona Caldentey trova il raddoppio per l’Arsenal. Kim Little controlla il pallone al limite dell'area del Lyon e serve Alessia Russo, che appoggia per la centrocampista spagnola: la numero 8 dei Gunners disegna un tiro a giro che supera Endler, portando il punteggio complessivo sul 3-2.

Subito dopo l'inizio della ripresa, Alessia Russo amplia il vantaggio dell'Arsenal, intercettando un passaggio di Frida Maanum e infilando un rasoterra preciso in rete.

Daphne van Domselaar è provvidenziale con un intervento decisivo su Ada Hegerberg, la migliore marcatrice all-time della competizione. Il colpo del definitivo ko arriva con Caitlin Foord, che approfitta di una scivolata di Vanessa Gilles al limite dell'area per impossessarsi del pallone e superare Endler con un tiro potente sotto la traversa.

A dieci minuti dalla fine, Melchie Dumornay segna il gol della bandiera per il Lyon, ma è troppo tardi per riaprire i giochi.

La partita minuto per minuto

Visa Player of the Match: Kim Little (Arsenal)

Kim Little con il premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Nell'incredibile prestazione dell'Arsenal, Little è stata decisiva e ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della sua squadra. Ha gestito il ritmo del centrocampo per tutta la partita, sia in attacco che in difesa. Ha vinto molti contrasti e mantenuto in equilibrio la squadra sia nelle fasi di attacco sia nei ripiegamenti. La sua esperienza è stata decisiva in questa partita".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard (Sombath 75'), Bacha; Egurrola (Marozsán 75'); Heaps (Van de Donk 69'), Dumornay; Diani, Hegerberg (Le Sommer 69'), Chawinga (Majri 58')

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe (Reid 90+2'); Maanum (Wubben-Moy 87'), Little, Mariona (Cooney-Cross 87'); Foord, Russo (Blackstenius, 72'), Kelly (Mead 72')