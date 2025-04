Chelsea - Barcelona 1-4 (tot: 2-8): il Barça vola in finale

Il Barcelona, grazie alle reti di Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina e Salma Paralluelo, si impone contro il Chelsea per 4-1 allo Stamford Bridge e si assicura un posto nella finale di Lisbona.

23' : Cata Coll nega il gol a Nüsken 25' : Aitana porta in vantaggio il Barcelona 41' : Pajor trova il raddoppio 43' : Pina realizza il gol del triplice vantaggio 66' : Il tentativo di Macario finisce fuori 90' : Paralluelo chiude definitivamente la sfida 90+1' : Kaptein realizza il gol della bandiera

Solo un'impresa eroica avrebbe permesso al Chelsea di ribaltare il pesante 4-1 subito all'andata, ma anche nella gara di ritorno le campionesse in carica hanno confermato la propria superiorità con un'altra prestazione incredibile.

Il Chelsea parte con coraggio, cercando di mettere pressione agli ospiti nei minuti iniziali, ma il Barça gestisce con sicurezza fino al 24', quando Cata Coll deve superarsi per respingere un insidioso rasoterra di Sjoeke Nüsken da distanza ravvicinata.

Tre minuti più tardi, però, la partita è già praticamente chiusa: Aitana Bonmatí parte in velocità e insacca un potente tiro sotto la traversa.

Cinque minuti prima dell'intervallo, Ewa Pajor firma il raddoppio sfruttando al meglio il cross di Caroline Graham Hansen. Poco dopo, Clàudia Pina cala il tris con un capolavoro dalla lunga distanza, realizzando il suo decimo gol stagionale, mentre il Barça prende il pieno controllo della gara già prima dell'intervallo.

Nella ripresa il Chelsea ha solo l'orgoglio da difendere, ma non si arrende: Catarina Macario, entrata dalla panchina, ravviva l'attacco della squadra inglese e sfiora il gol al 66', con un tiro che esce di poco a lato.

UEFA via Getty Images

Aitana Bonmatì in azione

Tuttavia, prima della fine, è ancora il Barcelona a trovare nuovamente la via del gol: Salma Paralluelo approfitta di un'incertezza difensiva e lascia la sua firma sulla sfida. Poco dopo, Wieke Kaptein regala finalmente ai tifosi di casa un motivo per esultare, segnando il primo storico gol del Chelsea contro il Barcelona allo Stamford Bridge.

Dopo questa deludente sconfitta, il Chelsea può concentrarsi sulla corsa al titolo nella Women's Super League.

Il Barcelona, invece, guarda con entusiasmo alla finale di Lisbona del mese prossimo.

Aitana Bonmati, scelta come Player of the Match

UEFA via Getty Images