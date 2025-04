Arsenal - Lyon 1-2 : vantaggio per la squadra francese

A Londra decidono le reti di Kadidatou Diani e Melchie Dumornay, che regalano il vantaggio a Lyon nella semifinale d'andata della UEFA Women's Champions League. Per l'Arsenal a segno Mariona Caldentey su rigore. Ritorno tra otto giorni.

Momenti chiave 17': Diani segna per il Lyon

29': Dumornay colpisce la traversa

45+1: Russo di testa sul montante

78': Mariona pareggia dal dischetto

82' Dumornay riporta avanti il Lyon

La partita in breve: vantaggio Lyon

Diani porta avanti il Lyon dopo 17', facendo seguito all'ottimo inizio in avanti della squadra ospite. Dumornay e Alessia Russo hanno poi colpito la traversa sempre nel primo tempo.

L'Arsenal è partito forte nella ripresa, a caccia del pari. Che è arrivato al minuto 78' grazie alla freddezza dagli undici metri di Mariona. Non è bastato però per le padrone di casa: nel finale arriva la rete di Dumornay, che mette il Lyon in vantaggio in vista della semifinale di ritorno.

La cronaca

Visa Player of the Match: Melchie Dumornay (Lyon)

Formazioni iniziali

Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Maanum, Mariona; Mead, Russo, Foord.

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Sombath, Bacha; Heaps, Egurrola, Van de Donk; Diani, Dumornay, Chawinga.