Quarti di finale UEFA Women's Champions League: analisi partita per partita

Vecchie e nuove rivalità, giocatrici che affrontano i club nelle quali si sono affermate ed emozioni garantite in tutti i campi: UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League, che inizieranno il 18 marzo.

Insieme alle campionesse in carica del Barcelona, nei quarti di finale ci sono anche le ex campionesse dell'Arsenal, del Lyon e del Wolfsburg. Il Chelsea è stato vice campione, mentre Bayern e Manchester City sono arrivati sino alla semifinale in passato. Il Real Madrid ha già raggiunto i quarti una volta. Arsenal e Lyon sono ai quarti di finale per la 16esima volta (record condiviso). Barcellona e Lyon sono le uniche due squadre ad aver superato la fase a gironi in tutte e quattro le stagioni con questo formato, mentre il Man City ci è riuscito per la prima volta in questa edizione. L'Inghilterra è la prima nazione ad avere tre squadre ai quarti di finale nella stessa stagione.



Real Madrid - Arsenal

Il Madrid ha raggiunto i quarti di finale all'esordio nel 2021/22, quando ha perso contro il Barcelona, e ora è tornato a questa fase dopo due uscite consecutive alla fase a gironi.

L'Arsenal è al sedicesimo quarto di finale (record condiviso) e, come il Madrid, dopo aver perso alla prima giornata (5-2 in casa del Bayern), ha superato in classifica il Bayern chiudendo al primo posto. Le cinque vittorie nel girone sono arrivate dopo che Renée Slegers ha assunto l'incarico di allenatrice ad interim, tanto da guadagnarsi la permanenza. L'Arsenal è alla ricerca della sua ottava semifinale.

Quarti di finale 2020: Lyon - Bayern 2-1 

Bayern München - Lyon

Le due squadre si sono affrontate nei quarti del 2019/20, quando per l'emergenza COVID giocarono in gara unica a eliminazione diretta. In quell'occasione il Lyon superò il Bayern per 2-1 a Bilbao, vincendo poi il trofeo per la quinta volta consecutiva e la settima complessiva. Quando due anni dopo (2021/22) il Lyon ha vinto il suo ottavo titolo, ha affrontato il Bayern nella fase a gironi - ciascun club ha vinto la rispettiva partita casalinga contro l'altra avversaria.

Sotto la guida del nuovo allenatore Joe Montemurro, il Lyon ha ottenuto per la prima volta in stagione sei vittorie su sei in un girone (battendo due volte il Wolfsburg).

Il Bayern ha iniziato la fase a gironi con un roboante 5-2 sull'Arsenal grazie alla tripletta di Pernille Harder, sebbene poi sia stato scavalcato in classifica dalle inglesi. Harder ha chiuso come miglior marcatrice della fase a gironi.

Wolfsburg - Barcelona

Con cinque titoli e 11 finali complessive tra questi club, tutte dal 2013, non sorprende che lo scontro tra Wolfsburg e Barcelona sia ricco di spunti. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stata nella finale del 2023 a Eindhoven, quando le tedesche chiusero il primo tempo sul 2-0 ma poi persero 3-2 grazie al gol della vittoria dell'ex Wolfsburg Fridolina Rolfö.

Nella stagione precedente, il record mondiale di 91.648 spettatori al Camp Nou ha assistito alla vittoria del Barcelona nell'andata della semifinale per 5-1, prima della sconfitta indolore per 2-0 in trasferta contro il Wolfsburg, che aveva già eliminato le Blaugrana nelle semifinali del 2019/20 e nei quarti del 2013/14.

Il Barcelona ha perso alla prima giornata in casa del Manchester City, ma nelle cinque vittorie consecutive che sono valse il primo posto, ha segnato 26 gol.

Rolfö non è l'unica ex giocatrice del Wolfsburg nella rosa del Barcellona: a lei, Caroline Graham Hansen e Ingrid Engen si è aggiunta in estate Ewa Pajor, autrice del gol nella finale del 2023. Il Wolfsburg, che ha tra le sue fila l'ex attaccante del Barcelona Ariana Arias, sa bene quanto Pajor e Graham Hansen siano letali sotto rete.

Finale 2023: Barcelona - Wolfsburg 3-2 

Manchester City - Chelsea

Solo una volta due club inglesi si sono affrontati in questa competizione: nel 2013/14, il Birmingham City ha battuto l'Arsenal nei quarti di finale. Naturalmente Manchester City e Chelsea si sono affrontati molte volte in patria dando vita a grandi partite. Con la gara d'andata dei quarti inizierà un filotto di quattro partite consecutive tra le due squadre che proseguirà il 15 marzo con la finale della Coppa di Lega femminile inglese a Derby e il 23 marzo a Manchester con la Women's Super League.

Nel primo incontro di questa stagione, il Chelsea ha vinto 2-0 a Stamford Bridge con i gol negli ultimi 15 minuti di Mayra Ramírez e Guro Reiten. Le squadre erano entrambe imbattute fino a quel momento, ma dopo la partita il Chelsea ha iniziato a guadagnare terreno in campionato, mentre il City, superato dal Chelsea per il titolo inglese solo per la differenza reti nella scorsa stagione, ha avuto un andamento altalenante che ha incluso la sconfitta a Barcelona, che li ha lasciati secondi nel loro girone di Champions League e quindi non testa di serie per il sorteggio dei quarti di finale che li ha accoppiati con le Blues.

Le date della Women's Champions League: Verso Lisbona

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

24 maggio