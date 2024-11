Quarta giornata Women's Champions League: Juve ko, Arsenal, Bayern, City ai quarti

Giovedì sera altre tre squadre si sono qualificate in anticipo ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League: il Manchester City che ha vinto 2-1 in casa dell'Hammarby, l'Arsenal che ha battuto nei minuti finali la Juventus, e il Bayern München nonostante il pareggio in trasferta col Vålerenga.

Anche le campionesse in carica del Barcellona hanno vinto e si sono avvicinate ai quarti di finale. UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Ai quarti di finale Arsenal, Bayern München, Chelsea, Lyon, Manchester City, Real Madrid

Gruppo C

Arsenal - Juventus

La rete di Lina Hurtig (entrata a partita in corso) all'89' manda l'Arsenal ai quarti e spegne le speranze di qualificazione della Juve. Dopo aver resistito agli assalti delle Gunners, le bianconere nella ripresa sfiorano il gol con un tiro di Arianna Caruso respinto dal portiere Daphne van Domselaar.

L'ingresso di Hurtig all'80' dà una scossa alle padrone di casa che prima vanno vicine al vantaggio con Hurtig e infine sbloccano il risultato a un minuto dalla fine con la stessa calciatrice che realizza il gol qualificazione con un colpo di testa su assist di Stina Blackstenius. La vittoria porta l'Arsenal a un solo punto dal Bayern in testa al girone.

Vålerenga - Bayern München 1-1

Le campionesse norvegesi trovano il primo punto della stagione alla quarta giornata, pareggiando contro il più quotato Bayern grazie al gol di Elise Thorsnes.

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa fioccano le azioni ma sono le ospiti a sbloccare il risultato a 15 minuti dalla fine con Jovana Damnjanović. Quando ormai le tedesche sembravano avere in mano i tre punti, le padrone di casa trovano la rete del pari con Thorsnes. La vittoria dell'Arsenal nei minuti finali permette al Bayern di passare il turno anche col pareggio, spegnendo al contempo le speranze di qualificazione del Vålerenga.

12 dicembre: Bayern München - Juventus, Vålerenga - Arsenal

Gruppo D

Hammarby - Manchester City 1-2

La doppietta di Khadija Shaw regala i tre punti e la qualificazione ai quarti al City con due giornate d'anticipo davanti a 20.428 spettatori (record per il calcio femminile in Svezia). Ellen Wangerheim segna il gol del momentaneo pareggio per le padrone di casa.

St. Pölten - Barcelona 1-4

Alexia Putellas segna il suo 200° gol col Barcellona, e diventa la prima calciatrice a raggiungere le 100 presenze nella fase a gironi di Women's Champions League. Per le spagnole segnano Kika Nazareth (20', 29'), Vicky López (31') e Putellas (57'), mentre per le austriache va in gol Valentina Mädl (59').

12 dicembre: Man City - St. Pölten, Hammarby - Barcelona

Risultati di mercoledì

Gruppo A

Wolfsburg - Galatasaray 5-0, Lyon - Roma 4-1

Gruppo B

Twente - Real Madrid 2-3, Chelsea - Celtic 3-0