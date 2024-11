Riepilogo quarta giornata di Women's Champions League: Chelsea, Lyon e Madrid qualificate

La quarta giornata di UEFA Women's Champions League decreta già le prime squadre qualificate ai quarti di finale, ovvero Chelsea, Real Madrid e Lyon.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di mercoledì.

Gruppo A

Wolfsburg - Galatasaray 5-0

La squadra tedesca torna in corsa per la qualificazione dopo la seconda vittoria per 5-0 in due settimane contro il Galatasaray, ora eliminato. Protagonista assoluta delle padrone di casa è Alexandra Popp, che segna tre gol e propizia gli altri due.

Popp firma una doppietta nei primi 15 minuti, mentre la straordinaria conclusione di Janina Minge porta il risultato sul 3-0 all'intervallo. I colpi di testa nel finale di Popp e della subentrata Lena Lattwein mettono il punto esclamativo all'incontro, che si conclude con ben 50 tiri a rete del Wolfsburg.

Lyon - Roma 4-1

Il Lione prenota il posto ai quarti in grande stile con una straordinaria rimonta nel finale. La subentrata Kadidiatou Diani segna una doppietta in tre minuti e ribalta la situazione dopo il vantaggio delle giallorosse al 74' con Giulia Dragoni.

Con le padrone di casa al comando, Diani propizia anche il gol dell'altra subentrata Eugénie Le Sommer, mentre il capitano Wendie Renard fissa il punteggio nel recupero con un colpo di testa su corner di Sofie Svava.

11 dicembre: Wolfsburg - Roma, Galatasaray - Lyon

Gruppo B

Twente - Real Madrid 2-3

Il Real Madrid centra una straordinaria vittoria in rimonta e conquista il posto ai quarti di finale. Il Twente passa in vantaggio con Jaimy Ravensbergen, che devia in rete su punizione di Alieke Tuin, ma Linda Caicedo pareggia poco prima dell'intervallo.

A poco meno di 20' dalla fine, la nazionale colombiana serve Signe Bruun, che porta avanti le ospiti. La subentrata Alba Redondo sigla il terzo gol del Real nel recupero, mentre Sophie Te Brake accorcia le distanze di potenza poco prima del fischio finale.

Chelsea - Celtic 3-0

Prosegue la striscia vincente di Sonia Bompastor, che porta il Chelsea ai quarti di finale con due partite di anticipo. Due gol nel primo tempo arrivano su un calcio d'angolo battuto corto: prima la volée di Lucy Bronze porta le padrone di casa sull'1-0, poi Wieke Kaptein raddoppia di testa. Ève Périsset trasforma un rigore nel recupero e chiude la gara. Il Celtic non può andare ai quarti ma, nella sua stagione d'esordio, può trarre qualche spunto positivo soprattutto in difesa.

11 dicembre: Celtic - Real Madrid, Chelsea - Twente

Le partite di giovedì

Gruppo C

Vålerenga - Bayern (18:45), Arsenal - Juventus (21:00)

Gruppo D

Hammarby - Man City (18:45), St. Pölten - Barcelona (21:00)