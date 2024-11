Anteprima quarta giornata di Women's Champions League

La quarta giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League, in programma mercoledì e giovedì, può già decretare le prime squadre qualificate ai quarti di finale, come Arsenal, Bayern Monaco, Chelsea, Lione, Manchester City e Real Madrid.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite.

Dove guardare la Women's Champions League

Le partite di mercoledì

Gruppo A

Lyon - Roma

Melchie Dumornay è stata la protagonista della vittoria per 3-0 in casa della Roma che ha permesso alle transalpine di rimanere a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio. Il secondo dei due gol di Dumornay nel primo tempo è arrivato addirittura dal cerchio di centrocampo. Il Lyon, unica squadra di questo turno che non ha ancora subito reti, è in buona posizione per superare un girone difficile e raggiungere i quarti per la 16esima volta (record) con due giornate d'anticipo: accadrebbe sicuramente in caso di vittoria sulla Roma, ma potrebbe bastare anche un pareggio.

Dopo aver battuto Wolfsburg e Galatasaray, la Roma ha subito una battuta d'arresto nel tentativo di evitare la seconda eliminazione consecutiva nel girone. La scorsa stagione è caduta dopo un buon inizio, con le sconfitte alla terza e quarta giornata contro il Paris Saint-Germain.

Highlights: Roma-Lyon 0-3

Wolfsburg-Galatasaray

Il Wolfsburg non era ancora riuscito a segnare prima della terza giornata. Pur avendo vinto 5-0 in casa del Galatasaray, era avanti di un solo gol fino al 63', quando Rebecka Blomqvist ha segnato la prima rete di una preziosa tripletta. Essendo a sei punti dalle prime due, il Wolfsburg potrebbe raggiungere la Roma con un'altra vittoria prima della trasferta delle giallorosse in Germania alla quinta giornata.

Il Galatasaray ha dimostrato carattere essendo la prima squadra turca a partecipare alla fase a gironi, ma dopo la sconfitta casalinga contro il Wolfsburg il tecnico Metin Ülgen ha ammesso: "Ci troviamo in un girone molto difficile e siamo all'esordio. Vogliamo metterci alla prova giocando al loro livello, ma ovviamente alcuni ostacoli non possono essere superati".

Gruppo B

Chelsea-Celtic

Il Chelsea ha dovuto rimontare per vincere 2-1 in casa del Celtic alla terza giornata, restando a punteggio pieno nel girone: con un'altra vittoria sarà matematicamente qualificato, se il Twente non dovesse battere il Real Madrid. Con le due partite contro il Celtic prima e dopo l'importante sfida contro il Manchester City in campionato, il Chelsea ha cambiato formazione per la prima gara, ma la sua panchina lunga si è dimostrata sufficiente.

Il Celtic rimane senza punti all'esordio in questa fase, ma se non altro ha segnato il suo primo gol nella fase a gironi con Murphy Agnew. L'attaccante americana ha dichiarato: "Volevamo dare al Chelsea la partita più difficile di questa fase a gironi e penso che ci siamo riuscite".

Highlights: Celtic - Chelsea 1-2

Twente - Real Madrid

Le due squadre erano a tre punti prima di affrontarsi in Spagna, ma la netta vittoria per 7-0 del Real ha alimentato le speranze delle padrone di casa di evitare la terza eliminazione consecutiva dalla fase a gironi. Con un'altra vittoria, le merengues passerebbero il turno, a meno che il Celtic non batta il Chelsea.

Il giovane Twente ha creato occasioni e vuole annullare il divario di tre punti dal secondo posto, anche se ribaltare i sette gol di svantaggio negli scontri diretti sarebbe un'altra questione. Kayleigh van Dooren ha dichiarato dopo la partita a Madrid: "La maggior parte di noi non ha mai giocato in una competizione come questa. Dobbiamo fare esperienza passo dopo passo. Mancano ancora tre partite. Sarà difficile, ma abbiamo una possibilità."

Le partite di giovedì

Gruppo C

Vålerenga-Bayern

Il Bayern è rimasto a punteggio pieno alla terza giornata vincendo 3-0 contro il Vålerenga. Un'altra vittoria gli garantirebbe un posto ai quarti di finale, purché la Juventus non vinca in casa dell'Arsenal. Pernille Harder rimane capocannoniere della fase a gironi dopo il quinto gol in tre partite; il Bayern sembra determinato a evitare la seconda eliminazione consecutiva in questa fase, anche se i risultati in Bundesliga sono stati insolitamente contrastanti.

Il Vålerenga cerca ancora il primo punto all'esordio nella fase a gironi. Il tecnico Nils Lexerød ha dichiarato: "Abbiamo giocato due trasferte molto difficili, prima contro l'Arsenal e poi contro il Bayern. Ora abbiamo due partite casalinghe contro le stesse avversarie. Abbiamo imparato da quelle sconfitte e la nostra ambizione è metterle in difficoltà a Oslo".

Highlights: Juventus - Arsenal 0-4

Arsenal - Juventus

Le sorti dell'Arsenal sono cambiate radicalmente dopo la sconfitta per 5-2 in casa del Bayern alla prima giornata. Dopo il 4-1 sul Vålerenga e il 4-0 di martedì scorso in casa della Juventus, la squadra inglese è a una sola vittoria dal 16esimo quarto di finale (a patto che il Vålerenga non vinca contro il Bayern). Entrambi i successi nel girone sono arrivati con il tecnico ad interim Renée Slegers, mentre Frida Maanum, Mariona Caldentey e Caitlin Foord, a segno contro la Juve, si sono dimostrate in gran forma.

Il tecnico della Juventus, Max Canzi, ha definito l'ultimo risultato come "una sconfitta che fa male". Un'altra debacle in casa dell'Arsenal (dove è stata battuta 1-0 nella fase a gironi di due anni fa) metterebbe fine alle speranze delle bianconere, a meno che il Bayern non perda contro il Vålerenga. La Juve potrebbe trarre ispirazione dalla stagione 2021/22, quando una vittoria a sorpresa per 2-0 alla quarta giornata in casa del Wolfsburg, seguita da un sudato 0-0 in casa del Chelsea, l'ha portata al secondo posto.

Gruppo D

Hammarby - Manchester City

L'Hammarby è stato battuto a Manchester alla terza giornata, ma la sconfitta per 2-0 contro il City ha rappresentato un grande passo in avanti rispetto al precedente 9-0 contro il Barcellona. Ciò alimenta le sue speranze di una seconda vittoria casalinga davanti a quello che sarà sicuramente un pubblico numeroso e caloroso alla Stockholm Arena.

Il City, però, è a nove punti e può raggiungere i primi quarti di finale dal 2020/21 evitando la sconfitta. Il fatto che i gol contro l'Hammarby siano arrivati dalle giovani Laura Blindkilde Brown e Aoba Fujino dimostra la forza di una squadra che è attualmente priva di Vivianne Miedema ma vanta anche giocatrici del calibro di Khadija Shaw, Lauren Hemp, Jill Roord, Jess Park e Mary Fowler.

Highlights: Manchester City - Hammarby 2-0

St. Pölten-Barcellona

È finita 7-0 per le campionesse in carica martedì scorso a Barcellona, con il St. Pölten privo di diverse infortunate soprattutto in difesa. L'obiettivo principale del St. Pölten al Viola Park di Vienna è quello di sfruttare gli spunti positivi della prima gara. Ad esempio, l'allenatrice Celia Brancao ha commentato: "Abbiamo difeso bene per 60 minuti".

Dopo aver subito una rara sconfitta, 2-0 in casa del Manchester City, il Barcellona è tornato quello di sempre, con 10 giocatrici diverse che hanno realizzato i 16 gol totali contro Hammarby e St. Pölten. Le blaugrana non possono qualificarsi matematicamente in Austria, ma vogliono tenere il City nel mirino in vista di quella potrebbe essere la sfida decisiva per il primo posto alla sesta giornata.