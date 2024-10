Riepilogo Women's Champions League: vince la Juventus, doppietta City contro il Barça

Il tanto atteso debutto del Manchester City nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League si conclude come meglio non potrebbe, con un 2-0 alle campionesse in carica del Barcellona, mentre una tripletta di Pernille Harder regala al Bayern München un 5-2 sull'Arsenal. Vincono anche la Juventus e le neoarrivate dell'Hammarby.

UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della prima giornata.

Gruppo C

Bayern - Arsenal 5-2

Nella serata della sua 50esima presenza europea, Pernille Harder firma una tripletta in 14 minuti (primi gol nella competizione dopo quasi due anni) e decide la gara a Monaco.

L'Arsenal passa in vantaggio con Mariona Caldentey, ma il colpo di testa di Glódís Viggósdóttir e il rasoterra di Sydney Lohmann ribaltano la partita. Laia Codina ripristina brevemente la parità per le Gunners, ma Harder ha l'ultima parola con due gol di testa nel finale e una conclusione dalla corta distanza.

Vålerenga - Juventus 0-1

Il gol di potenza di Sofia Cantore permette alla Juventus di avere la meglio sulle esordienti del Vålerenga in un incontro serrato. Verso la mezz'ora, dopo una bella azione di Chiara Beccari, l'attaccante fa partire un destro secco che si insacca nell'angolo più lontano.

Le padrone di casa aumentano il forcing alla ricerca del pareggio, con Sara Hørte che colpisce un legno di testa prima dell'intervallo e si vede respingere un altro colpo di testa sulla linea da Viola Calligaris nel finale.

16 ottobre: Juventus - Bayern, Arsenal - Vålerenga

Gruppo D

Man City - Barcelona 2-0

Dopo due mancate qualificazioni, il City esordisce finalmente nella fase a gironi e inizia alla grande contro le detentrici, che non avevano mai perso un punto prima della quarta giornata. Le ospiti partono bene, ma il City risponde e va al riposo sull'1-0 grazie al gol di Naomi Layzell su calcio d'angolo.

Nonostante la reazione del Barça, Khadija Shaw parte solitaria verso la porta e firma il secondo gol nel finale. L'unica nota negativa per il City è l'infortunio di Layzell a fine gara.

Hammarby - St. Pölten 2-0

Hammarby - St Pölten 2-0

L'Hammarby delizia i 7562 spettatori presenti (record in Svezia nella fase a gironi) con una vittoria. Contro una squadra che partecipa a questa fase per il terzo anno consecutivo, le padrone di casa passano in vantaggio al 18' con Vilde Hasund, che trova l'angolo con un preciso sinistro.

Il St. Pölten migliora nel secondo periodo e si rende pericoloso sui calci piazzati, ma Cathinka Tandberg smorza le speranze delle campionesse d'Austria raddoppiando all'88'.

16 ottobre: St. Pölten - Man City, Barcelona - Hammarby