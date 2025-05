Dove guardare la finale di Women's Champions League: gratis su DAZN, live streaming su YouTube

La finale di UEFA Women's Champions League 2024/25 tra Arsenal e Barcelona verrà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube in tutto il mondo tranne in Medio Oriente, nel Nord Africa (MENA) dove i diritti sono di beIN MENA, in Cina e nei suoi territori.

Lo streaming di YouTube sarà incorporato anche nei MatchCentres di UEFA.com e su UEFA.tv, con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Canali DAZN

Canale YouTube

Francia: DAZN 1

Spagna: DAZN 2

DAZN TV (Canada FAST)

DACH FAST Women’s Sport (Heldinnen) - DACH

DACH FAST Rise

ROW Women’s Football (FAST, Global)

Belgio: DAZN 1 (francese/olandese)

Portogallo: DAZN1

DAZN in sublicenza

Francia: L'Equipe

Germania: DF1

Paesi Bassi: NOS.nl

Norvegia: VGTV

Portogallo: TVI e tvi.player

Spagna: TV3

Spagna: La1 e RTVE Play

Svezia: SVT2, SVT Play

Regno Unito e Irlanda: TNT Sports 1

Argentina: TNT Sports Premium e Max

Australia: Foxtel, Kayo Sports e Binge

Brasile: TNT e Max

Cile: TNT Sports e Max

Messico: Max

Canali beIN