Anteprima Women's Champions League: prima giornata

La fase a gironi della UEFA Women's Champions League prende il via martedì e mercoledì.

Tra le partite di cartello, due sfide tra inglesi e spagnole e la partita tra le otto volte campionesse e un'esordiente.

I gironi Gruppo A: Lyon (FRA), Wolfsburg (GER), Roma (ITA), Galatasaray (TUR) Gruppo B: Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Twente (NED), Celtic (SCO) Gruppo C: Bayern München (GER), Arsenal (ENG), Juventus (ITA), Vålerenga (NOR) Gruppo D: Barcelona (ESP, holders), Manchester City (ENG), St. Pölten (AUT), Hammarby (SWE)

Orari in CET

Le partite di martedì

Gruppo A

Due anni fa, nella sua stagione d'esordio nella competizione, la Roma era stata inserita nel girone col Wolfsburg ed era riuscita a qualificarsi come seconda dietro al club tedesco dopo aver pareggiato in casa e perso in trasferta con le tedesche. Col Lyon nuovamente nel girone, la sfida tra Roma e Wolfsburg potrebbe già essere una sorta di spareggio per i quarti. Le giallorosse l'anno scorso sono state eliminate in un girone molto combattuto che ha visto il Paris Saint-Germain chiudere al primo posto davanti Ajax e Bayern con cinque punti di distacco tra il primo e il quarto posto.

Dopo essersi confermate campionesse d'Italia nella passata stagione, le giallorosse non hanno iniziato il 2024/25 nel migliore dei modi, ma sono riuscite lo stesso a qualificarsi battendo il Servette FCCF nel turno 2 della competizione con un 10-3 complessivo. Nello stesso turno, però, il Wolfsburg ha eliminato la Fiorentina con un sonoro 12-0 tra andata e ritorno, con Alex Popp autrice di una tripletta e a sole due partite dal diventare la seconda giocatrice a raggiungere le 100 presenze nella competizione dopo Wendie Renard. Ewa Pajor, Lena Oberdorf e Dominique Janssen hanno lasciato il Wolfsburg in estate, mentre dal mercato estivo sono arrivate Lineth Beerensteyn e Justine Kielland.

Gruppo B

Le partite di mercoledì

Gruppo C

Il Vålerenga non è mai arrivato tra le ultime 16 ancora in corsa in nessun formato, ma questa volta ci è riuscito superando l'Anderlecht. La prima norvegese a raggiungere la fase a gironi è stata il Brann che nella passata stagione, all'esordio, è arrivato sino ai quarti di finale. Il Vålerenga nel 2023 ha vinto il campionato superando le ex campionesse in carica del Brann, e adesso il club è in corsa per riconfermarsi campione di Norvegia.

La Juventus ha mancato la fase a gironi della scorsa stagione e sul fronte interno è stata eclissata dalla Roma negli ultimi tempi. Tuttavia le bianconere hanno iniziato bene la stagione sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Canzi, eliminando nel turno 2 il Paris Saint-Germain, semifinalista nel 2023/24, vincendo sia in casa che in trasferta.

Gruppo D

