Accoppiamenti turno 2 Women's Champions League: Juventus - Paris Saint-Germain, Häcken - Arsenal, Sporting - Madrid

Le partite del turno 2 di UEFA Women's Champions League si giocheranno il 18/19 e 25/26 settembre e decideranno chi si aggiungerà a Barcellona, Lione, Bayern München e Chelsea (qualificate di diritto) alla fase a gironi. I 12 accoppiamenti sono stati decisi lunedì dal sorteggio di Nyon.

Alle 15 squadre che hanno vinto le finali del turno 1 si sono aggiunte le nove squadre che partono da questa fase: Häcken, Hammarby, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Roma e Slavia Praha.

Il sorteggio del turno 2 è stato suddiviso in due percorsi: quello campioni (con 14 squadre che si contendono sette posti nei gironi) e quello piazzate (dieci squadre che si contendono cinque posti nei gironi). Entrambi prevedono partite di andata e ritorno.

Il calendario sarà confermato a breve.

Sorteggio turno 2 Percorso campioni

St. Pölten - Mura

SL Benfica - Hammarby

Osijek - Twente

Galatasaray - Slavia Praha

Roma - Servette FCCF

Anderlecht - Vålerenga

Vorskla Poltava - Celtic Percorso piazzate

Sporting CP - Real Madrid

Juventus - Paris Saint-Germain

Paris FC - Manchester City

Fiorentina - Wolfsburg

Häcken - Arsenal



Guida alle squadre

• Wolfsburg e Arsenal (che hanno perso contro il Paris FC nelle qualificazioni l'anno scorso) hanno un titolo ciascuna, mentre il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale due volte.

• Il Paris Saint-Germain ha perso in semifinale la scorsa stagione; Benfica e Häcken hanno raggiunto i quarti.

• Manchester City e Paris FC (come Juvisy) sono arrivate in semifinale. Real Madrid, Roma e Slavia sono arrivate ai quarti di finale in passato.

• Benfica, Paris Saint-Germain e Real Madrid cercano di raggiungere la fase a gironi per l'ennesima volta dopo la sua introduzione nel 2021/22, cosa che Barcellona, Bayern, Chelsea e Lione sono già certe di fare.

• Altri club che sperano di tornare dopo aver partecipato alla scorsa fase a gironi sono Paris FC, Roma, Slavia e St. Pölten. Anche Arsenal e Servette hanno già disputato la fase a gironi dopo il 2021/22. Fiorentina e Twente sono arrivate agli ottavi con il vecchio format a eliminazione diretta.

• L'Hammarby è all'esordio, mentre il Galatasaray ha giocato la sua prima partita nelle competizioni UEFA al primo turno.

• Celtic e Sporting non avevano mai superato un turno in Europa. Anche Anderlecht, Mura, Osijek, Vålerenga e Vorskla Poltava cercano di arrivare tra le prime 16 per la prima volta.

• Belgio, Croazia, Scozia, Slovenia e Turchia non sono mai state rappresentate nella fase a gironi dopo il 2021/22.

• Il Twente ha battuto l'Osijek 4-0 nelle qualificazioni 2013/14.

• Il Wolfsburg ha battuto la Fiorentina complessivamente per 7-3 nei sedicesimi di finale del 2017/18.

• L'Arsenal ha battuto l'Häcken (allora sotto il nome di Göteborg) complessivamente per 3-2 nei quarti di finale del 2011/12, rimontando da una situazione di svantaggio di 2-0 all'inizio del ritorno. L'Arsenal ha ingaggiato Rosa Kafaji dell'Häcken quest'estate.

2023/24 Women's Champions League top ten goals

Calendario della stagione

Sorteggio fase a gironi

27 settembre, Nyon

Fase a gironi

Giornata 1: 8/9 ottobre

Giornata 2: 16/17 ottobre

Giornata 3: 12/13 novembre

Giornata 4: 20/21 novembre

Giornata 5: 11/12 dicembre

Giornata 6: 17/18 dicembre

Sorteggio quarti e semifinali

7 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 18/19 marzo

Ritorno: 26/27 marzo

Semifinali

Andata: 19/20 aprile

Ritorno: 26/27 aprile

Finale (Estádio José Alvalade, Lisbona)

23, 24 o 25 maggio (da stabilire)