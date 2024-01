Le squadre dei quarti di finale di Women's Champions League

Otto squadre hanno superato la fase a gironi di UEFA Women's Champions League e attendono il sorteggio dei quarti di finale del 6 febbraio. UEFA.com traccia il profilo delle contendenti.

Sorteggio quarti di finale: 6 febbraio

Quarti di finale Vincitori dei gironi: Barcellona (ESP, campione in carica), Chelsea (ENG), Lione (FRA), Paris Saint-Germain (FRA) Secondi classificati del girone: Ajax (NED), Benfica (POR), Brann (NOR), Häcken (SWE)

Vincitrici dei gironi

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 1°

Cammino qualificazione: campione in carica, campione di Spagna

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A (V5-0 c - Benfica, V3-1 t - Eintracht Francoforte, V6-0 t - Rosengård, V7-0 c - Rosengård, V2-0 c - Eintracht Francoforte, da giocare t contro Benfica)

Miglior marcatrice fase a gironi: Salma Paralluelo (5)

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21, 2022/23)

Bilancio quarti di finale: V6 S3

Quarti di finale precedenti

2022/23: V6-1tot. - Roma (V1-0 t, V5-1 c)

2021/22: V8-3tot. - Real Madrid (V3-1 t, V5-2 c)

2020/21: V4-2tot. - Manchester City (V3-0 c, giocata a Monza, S1-2 t)

2019/20: V1-0 - Atlético (n, Bilbao)

2018/19: V4-0tot. - LSK Kvinner (V3-0 c, V1-0 t)

2017/18: S1-3tot. - Lione (S1-2 t, S0-1 c)

2016/17: V3-0tot. - Rosengård (V1-0 t, V2-0 c)

2015/16: S0-1tot. - Paris Saint-Germain (P0-0 c, S0-1 t)

2013/14: S0-5tot. - Wolfsburg (S0-3 c, S0-2 t)

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Ajax: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Brann: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Häcken: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Tutti i gol del Barcellona nella trionfale edizione 2022/23

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 6°

Cammino qualificazione: campione d'Inghilterra

Fase a gironi: vincitrice Gruppo D (P2-2 t - Real Madrid, V4-1 c - Paris FC, P0-0 c - Häcken, V3-1 t - Häcken, V2-1 c - Real Madrid, V4-0 t - Paris FC)

Miglior marcatrice fase a gironi: Sam Kerr (5)

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 6 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: V4 S0

Quarti di finale precedenti

2022/23: V2-2tot., 4-3dcr - Lione (V1-0 t, S1-2dts t)

2020/21: V5-1tot. - Wolfsburg (V2-1 c, V3-0 t, entrambe giocate a Budapest)

2018/19: V3-2tot. - Paris Saint-Germain (V2-0 c, S1-2 t)

2017/18: V5-1tot. - Montpellier (V2-0 t, V3-1 c)

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Ajax: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Benfica: V2 P0 S0 GF8 GS0

Sedicesimi di finale 2020/21 (V5-0 t, V 3-0 c: V8-0tot.)

Brann: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Highlights: Häcken - Chelsea 1-3

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 2

Cammino qualificazione: campione di Francia

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V9-0 t - Slavia Praga, V2-0 c - St. Pölten, V3-1 c - Brann, P2-2 t - Brann, V1-0 t - St. Pölten, da giocare c - Slavia Praga)

Migliori marcatrici fase a gironi: Kadidiatou Diani e Ada Hegerberg (5)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 16 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio quarti di finale: V12 S2

Quarti di finale precedenti

2022/23: S2-2tot., 3-4dcr - Chelsea (S0-1 c, V2-1dts t)

2021/22: V4-3tot. - Juventus (S1-2 t, V3-1 c)

2020/21: S2-2tot., vittoria ai gol in trasferta - Paris Saint-Germain (V1-0 t, S1-2 c)

2019/20: V2-1 - Bayern (n, Bilbao)

2018/19: V6-3tot. - Wolfsburg (V2-1 c, V4-2 t)

2017/18: V3-1tot. - Barcellona (V2-1 c, V1-0 t)

2016/17: V2-1tot. - Wolfsburg (V2-0 t, S0-1 c)

2015/16: V9-1tot. - Slavia Praga (V9-1 c, P0-0 t)

2012/13: V8-0tot. - Rosengård (V5-0 c, V3-0 t)

2011/12: V8-0tot. - Brøndby (V4-0 c, V4-0 t)

2010/11: V1-0tot. - Zvezda-2005 (P0-0 t, V1-0 c)

2009/10: V3-1tot. - Torres (V3-0 c, S0-1 t)

2008/09: V9-1tot. - Bardolino Verona (V5-0 t, V4-1 c)

2007/08: V3-2tot. - Arsenal (P0-0 c, V3-2 t)

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Ajax: V2 P0 S0 GF13 GS0

Ottavi di finale 2018/19 (V4-0 t, V9-0 c: V13-0tot.)

Benfica: V2 P0 S0 GF10 GS0

Fase a gironi 2021/22 (V5-0 t, V 5-0 c: V10-0tot.)

Häcken: V2 P0 S0 GF7 GS0

Fase a gironi 2021/22 (V3-0 t, V4-0 c)

Highlights: Lione - Brann 3-1

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 4

Cammino qualificazione: vicecampione di Francia; V4-2tot. - Manchester United

Fase a gironi: vincitrice Gruppo C (S0-2 t - Ajax, S0-1 c - Bayern, V3-1 c - Roma, V2-1 t - Roma, V3-1 c - Ajax, P2-2 t - Bayern)

Miglior marcatrice fase a gironi: Marie-Antoinette Katoto (4)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Bilancio quarti di finale: V6 S2

Quarti di finale precedenti

2022/23: S1-2tot. - Wolfsburg (S0-1 c, P1-1 t)

2021/22: V4-3tot. - Bayern (V2-1 t, P2-2dts c)

2020/21: V2-2tot., vittoria ai gol in trasferta - Lione (S0-1 c, V2-1 t)

2019/20: V2-1 - Arsenal (n, San Sebastián)

2018/19: S2-3tot. - Chelsea (S0-2 t, V2-1 c)

2016/17: V4-1tot. - Bayern (S0-1 t, V4-0 c)

2015/16: V1-0tot. - Barcellona (P0-0 t, V1-0 c)

2014/15: V7-0tot. - Glasgow City (V2-0 t, V5-0 c)

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Benfica: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Brann: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Häcken: V2 P0 S0 GF4 GS1

Secondo turno 2022/23 (V2-1 c, V2-0 t: V4-1tot.)

Highlights: Roma - Paris 1-3

Seconde classificate nei gironi

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 29°

Cammino qualificazione: campione dei Paesi Bassi; V3-0 - Dinamo-BSUPC, V8-0tot. - Zürich

Fase a gironi: secondo posto Gruppo C (V2-0 c - Paris Saint-Germain, S0-3 t - Roma, P1-1 t - Bayern, V1-0 c - Bayern, S1-3 t - Paris Saint-Germain, V2-1 c - Roma)

Migliori marcatrici fase a gironi: Romée Leuchter e Tiny Hoekstra (2)

Scorsa stagione: secondo turno

Titoli nazionali: 3 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2018/19)

Bilancio quarti di finale: primo quarto di finale

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Barcellona: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Chelsea: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Lione: V0 P0 S2 GF0 GS13

Ottavi di finale 2018/19 (S0-4 c, S0-9 t: S0-13tot.)

Highlights: Ajax - Paris Saint-Germain 2-0

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 23°

Cammino qualificazione: campione del Portogallo; V8-1 - Cliftonville, V4-0 - SFK Rīga, V11-0tot. - Apollon LFC

Fase a gironi: secondo posto Gruppo A (S0-5 t - Barcellona, V1-0 c - Rosengård, V1-0 c - Eintracht Francoforte, P1-1 t - Eintracht Francoforte, P2-2 t - Rosengård, da giocare c - Barcellona)

Miglior marcatrice fase a gironi: Marie Alidou (2)

Scorsa stagione: fase a gironi

Titoli nazionali: 3 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento in Europa: fase a gironi (2021/22, 2022/23)

Bilancio quarti di finale: primo quarto di finale

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Chelsea: V0 P0 S2 GF0 GS8

Sedicesimi di finale 2020/21 (S0-5 c, S0-3 t: S0-8tot.)

Lione: V0 P0 S2 GF0 GS10

Fase a gironi 2021/22 (S0-5 c, S0-5 t: S0-10tot.)

Paris Saint-Germain: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Highlights: Benfica - Eintracht Francoforte 1-0

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 64°

Cammino qualificazione: campione di Norvegia; V5-0 - Lokomotiv Stara Zagora, V3-0 - Anderlecht, V6-0tot. - Glasgow City

Fase a gironi: secondo posto Gruppo B (V2-1 t - St. Pölten, V1-0 c - Slavia Praga, S1-3 t - Lione, P2-2 c - Lione, V1-0 t - Slavia Praga, da giocare c - St. Pölten)

Miglior marcatrice fase a gironi: Justine Kielland (2)

Scorsa stagione: secondo turno

Titoli nazionali: 2 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: secondo turno (2022/23)

Bilancio quarti di finale: primo quarto di finale

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Barcellona: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Chelsea: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Paris Saint-Germain: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Highlights: Brann - Lione 2-2

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 24°

Cammino qualificazione: vicecampione di Svezia; V4-3tot. - Twente

Fase a gironi: secondo posto Gruppo D (V2-1 t - Paris FC, V2-1 c - Real Madrid, P0-0 t - Chelsea, S1-3 c - Chelsea, P0-0 c - Paris FC, V1-0 t - Real Madrid)

Miglior marcatrice fase a gironi: Rosa Kafaji (3)

Scorsa stagione: secondo turno

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2011/12, 2012/13)

Bilancio quarti di finale: V0 S2

Quarti di finale precedenti

2012/13: S1-4tot. - Juvisy* (S0-1 c, S1-3 t)

2011/12: S2-3tot. - Arsenal (S1-3 c, V1-0 t)

*Oggi Paris FC

Bilancio contro le potenziali avversarie ai quarti

Barcellona: mai affrontato nelle competizioni UEFA

Lione: V0 P0 S2 GF0 GS7

Fase a gironi 2021/22 (S0-3 c, S0-4 t)

Paris Saint-Germain: V0 P0 S2 GF1 GS4

Secondo turno 2022/23 (S1-2 t, S0-2 c: S1-4tot.)

Highlights: Paris FC - Häcken 1-2

Per "coppa nazionale" si intende solo la principale coppa messa in palio dalla federazione di ogni paese.

Date della Women's Champions League: il cammino verso Bilbao

Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo

Ritorno: 27/28 marzo



Semifinali

Andata: 20/21 aprile

Ritorno: 27/28 aprile

Finale (San Mamés, Bilbao)

25 maggio