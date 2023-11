Successi per Ajax e Häcken, la Roma rimonta in Germania

L'Ajax si rende protagonista di un ottimo esordio nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League battendo il Paris Saint-Germain in una serata in cui la Roma rimonta due reti di svantaggio e pareggia con il Bayern Monaco, il Chelsea ottiene un punto sul campo del Real Madrid e l'Häcken si impone in casa del Paris FC.

Risultati



Gruppo C

Bayern - Roma 2-2

Highlights: Bayern - Roma 2-2

Manuela Giugliano firma il gol del pareggio in pieno recupero e la Roma coglie un punto prezioso dopo aver rimontato due reti di svantaggio. In precedenza il Bayern aveva vinto tutte e sei le sue gare casalinghe, battendo le future vincitrici Lione (2021/22) e Barcellona (2022/23). La formazione di casa apre le danze con Jovana Damnjanović, sugli sviluppi di una punizione di Linda Dallmann deviata da Glódís Viggósdóttir, e raddoppia poco prima dell'intervallo grazie a un'autorete di Elena Linari su tiro di Katharina Naschenweng.

Le Giallorosse, approdate ai quarti di finale alla loro stagione d'esordio nel torneo, accorciano al 58' con Evelyne Viens, a segno per la quinta partita di fila, e trovano il pari nel recupero con Giugliano, che ribadisce in rete dopo una prima respinta di Maria Luisa Grohs.

Ajax - Paris Saint-Germain 2-0

L'Ajax, prima formazione olandese a partecipare alla fase a gironi, supera le due volte finaliste del torneo alla Johan Cruijff ArenA. Il primo gol è di Tiny Hoekstra, che al 34' apre le marcature da posizione defilata.

Capitan Sherida Spitse raddoppia dal dischetto nel recupero del primo tempo dopo un fallo di Clare Hunt su Ashleigh Weerden. Nella ripresa la formazione ospita assume il comdandeo delle operazioni, ma non riesce a trovare la via della rete.

23 novembre: Paris Saint-Germain - Bayern, Roma - Ajax

Gruppo D

Real Madrid - Chelsea 2-2

Una doppietta di Olga Carmona, a segno anche dal dischetto, regala un punto al Real Madrid. L'autrice del gol che ha regalato alla Spagna il trionfo alla Coppa del Mondo FIFA 2023 apre le marcature della sfida, poi è il CHelsea a dominare.

Niamh Charles pareggia di testa prima dell'intervallo e a un quarto d'ora dal termine offre a Sam Kerr l'assist per il sorpasso inglese. Passano 5' e Jessie Fleming atterra Athenea del Castillo in area: Carmona non sbaglia dal dischetto e fissa il punteggio sul 2-2.

Paris FC - Häcken 1-2

Highlights: Paris FC - Häcken 1-2

L'Häcken debutta con un successo esterno e passa a condurre a PArigi al 29' grazie a Rosa Kafiji.

Anna Sandberg raddoppia all'11' della ripresa da posizione angolata. Il Paris, approdato alla fase a gironi a spese di Arsenal r Wolfsburg, accorcia le distanze dal dischetto con Julie Dufour, ma non riesce a completare la rimonta.

23 novembre: Häcken - Real Madrid, Chelsea - Paris FC